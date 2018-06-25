DDE GG2700 бензиновый генератор

Описание товара

Надежная и не дорогая открытая бензиновая электростанция DDE GG2700 славится своими не большими габаритами и выгодной ценой. Технические характеристики генератора DDE GG2700: Бензиновая электростанция открытого типа DDE GG2700 хорошо подходит как для использования на дачи, сада, гаража, так и рыбалки или путешествия. Благодаря своему маленькому весу и компактному размеру, его без особых усилий можно перемещать и транспортировать.

Генератор DDE GG2700 станет Вашим временным и надежным источником электропитания для небольших бытовых приборов, подзарядки аккумулятора, электроприборов. Электростанция весьма экономичная, ее расход всего 1.36 литра бензина за один час работы. Данная электростанция снабжена датчиком уровня масла. Данный электрогенератор относится к бытовому типу использования с рекомендуемой наработкой не превышая 500 часов в год. Гарантия 1 год.

Номинальная мощность - 2 киловатта Максимальная мощность - 2.4 киловатта Модель двигателя - UP168-1 Расход топлива - 1.36 литра в час Общий вес - 45 килограмм Тип электростанции - бензиновая открытая Объем бака - 15 литров Тип стартера - ручной