Генератор газбензин DDE DPPG5801E

Описание товара

Однофазн.ном/макс.5/5,5кВт DDE 13 л.с., т/бак 25 л, эл/ст,колеса, 88 кг Газовый генератор DDE DPPG5801E предназначен для установки в загородных домах, а также для использования на предприятиях. Агрегат отличается повышенным уровнем надежности, производительности и долговечности. Он оснащен надежным и долговечным двигателем мощностью в 5 кВт. Тщательно продуманная система охлаждения позволяет продлить срок службы генератора, ведь он не будет перегреваться. Топливо расходуется достаточно экономично – 2 литра за час работы. При этом вы можете заливать в топливный бак как сжиженный газ, так и бензин. Емкость бака для топлива составляет 25 литров. Возможность электрозапуска позволит вам без проблем включить генератор при любых условиях.