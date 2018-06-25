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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              46 990

              Генератор газбензин DDE DPPG5801E

              Телефон
              +79632317683
              Продавец
              КИТ, Интернет-магазин сварочного оборудования и материалов
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              Описание товара

              Однофазн.ном/макс.5/5,5кВт DDE 13 л.с., т/бак 25 л, эл/ст,колеса, 88 кг Газовый генератор DDE DPPG5801E предназначен для установки в загородных домах, а также для использования на предприятиях. Агрегат отличается повышенным уровнем надежности, производительности и долговечности. Он оснащен надежным и долговечным двигателем мощностью в 5 кВт. Тщательно продуманная система охлаждения позволяет продлить срок службы генератора, ведь он не будет перегреваться. Топливо расходуется достаточно экономично – 2 литра за час работы. При этом вы можете заливать в топливный бак как сжиженный газ, так и бензин. Емкость бака для топлива составляет 25 литров. Возможность электрозапуска позволит вам без проблем включить генератор при любых условиях.

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