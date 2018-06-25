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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              37 200

              Ergomax GA 7400Е (6,2 кВт) бензиновый однофазный генератор электро запуск АКБ

              Телефон
              +79632317683
              Продавец
              КИТ, Интернет-магазин сварочного оборудования и материалов
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              Описание товара

              Бензиновый однофазный генератор ТМ Ergomax GA-7400Е (5,5-6,2 кВт) электро пуск АКБ, c надежным 4–тактным бензиновым двигателем с верхним расположением клапанов. ТМ Ergomax GA-7400Е служит для питания бытовых приборов и профессионального электроинструмента, работающего от сети 220 В и для зарядки автомобильных аккумуляторов, которым необходимо наличие постоянного тока 12 В. Устройство очень надежно и эффективно, так как способно работать продолжительное время без дозаправки. Это обусловлено наличием большого топливного бака. Ergomax GA-7400Е является синхронным генератором с обмоткой, состоящей на 100% из меди. Это позволяет увеличить надежность прибора, делает его эксплуатацию более стабильной и эффективной. Устройство оснащено двумя стандартными розетками переменного тока и одним разъемом постоянного тока. При необходимости может быть до укомплектован опорными колесами диаметром 10 дюймов и специальной ручкой, облегчающей транспортировку прибора.

              Особенности:

              4-тактный двигатель с воздушным охлаждением Зарядка аккумуляторов Контроль уровня масла Низкий уровень шума

              Гарантия 2 года, подтверждает высокое качество и надежность оборудования.

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