Описание товара

ERGOMAX ER 7800/3 Бензиновый трехфазный генератор ERGOMAX ER7800 ― обладает надежным 4–тактным бензиновым двигателем с верхним расположением клапанов. Генератор снабжен одним из самых больших топливных баков среди аналогов. В совокупности с очень низким уровнем потребления топлива большой топливный бак обеспечивает длительную автономную работу генератора. Обмотки синхронного генератора выполнены из 100% меди, что делает генератор долговечным и эффективным. Синхронный генератор более надежен, лучше держит перегрузки, в отличии от асинхронного. Генератор оборудован защитами по превышению нагрузки и низкому уровню масла.

Позволяет осуществлять электрическое подключение через две стандартные розетки переменного тока 220 В через стандартную трехфазную розетку 380 В и один разъем постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов. Изготавливается в двух исполнениях – с возможностью электрического запуска (модель ER7800E/3) или только с ручным запуском (модели ER7800/3). Может применяться для питания бытовых сетей небольшого загородного дома или электроинструмента, в том числе с трехфазным подключением. По желанию заказчика генератор может быть укомплектован опорными колесами диаметром 10’’ (25,4 см) и ручкой для удобства транспортировки. Комплект поставки :

Набор инструментов Вилки разъема розеток переменного тока Шнур зарядки автомобильных аккумуляторов

Гарантия 2 года.