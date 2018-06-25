Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              48 500

              ERGOMAX ER 7800 3 Бензиновый трехфазный генератор

              Телефон
              +79632317683
              Продавец
              КИТ, Интернет-магазин сварочного оборудования и материалов
              0
              Описание товара

              ERGOMAX ER 7800/3 Бензиновый трехфазный генератор ERGOMAX ER7800 ― обладает надежным 4–тактным бензиновым двигателем с верхним расположением клапанов. Генератор снабжен одним из самых больших топливных баков среди аналогов. В совокупности с очень низким уровнем потребления топлива большой топливный бак обеспечивает длительную автономную работу генератора. Обмотки синхронного генератора выполнены из 100% меди, что делает генератор долговечным и эффективным. Синхронный генератор более надежен, лучше держит перегрузки, в отличии от асинхронного. Генератор оборудован защитами по превышению нагрузки и низкому уровню масла.

              Позволяет осуществлять электрическое подключение через две стандартные розетки переменного тока 220 В через стандартную трехфазную розетку 380 В и один разъем постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов. Изготавливается в двух исполнениях – с возможностью электрического запуска (модель ER7800E/3) или только с ручным запуском (модели ER7800/3). Может применяться для питания бытовых сетей небольшого загородного дома или электроинструмента, в том числе с трехфазным подключением. По желанию заказчика генератор может быть укомплектован опорными колесами диаметром 10’’ (25,4 см) и ручкой для удобства транспортировки. Комплект поставки :

              Набор инструментов Вилки разъема розеток переменного тока Шнур зарядки автомобильных аккумуляторов

              Гарантия 2 года.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store