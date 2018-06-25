Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              42 990

              DDE DPG3251Si Генератор бензиновый инверторного типа

              Телефон
              +79632317683
              Продавец
              КИТ, Интернет-магазин сварочного оборудования и материалов
              0
              Описание товара

              Однофазн.ном/макс. 3000/3100 Втт/бак 6,0л,вых 12В,шум/изол, 44 кг Инверторный генератор DPG 3251 Si создан для энергоснабжения дачи. При его малых габаритах и шумоизолированного корпуса отлично подойдет для поездок на природу. А благодаря инверторной системе выработки электроэнергии, превосходно подойдёт для высокоточной техники, которая чувствительна к перепадам напряжения. Инверторный генератор DPG 3251 Si с мощным 4х тактным двигателем мощностью 5,5 л.с. со специальной функцией ЭКО, что дает возможность экономить горючее на малых нагрузках. Высокое качество сборки и встроенные функции автоотключения при перегрузке или низком уровне масла даст возможность насладиться работой генератора DPG 3251 Si не задумываясь о его возможных поломках.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store