DDE DPG3251Si Генератор бензиновый инверторного типа

Описание товара

Однофазн.ном/макс. 3000/3100 Втт/бак 6,0л,вых 12В,шум/изол, 44 кг Инверторный генератор DPG 3251 Si создан для энергоснабжения дачи. При его малых габаритах и шумоизолированного корпуса отлично подойдет для поездок на природу. А благодаря инверторной системе выработки электроэнергии, превосходно подойдёт для высокоточной техники, которая чувствительна к перепадам напряжения. Инверторный генератор DPG 3251 Si с мощным 4х тактным двигателем мощностью 5,5 л.с. со специальной функцией ЭКО, что дает возможность экономить горючее на малых нагрузках. Высокое качество сборки и встроенные функции автоотключения при перегрузке или низком уровне масла даст возможность насладиться работой генератора DPG 3251 Si не задумываясь о его возможных поломках.