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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              18 490

              DDE DPG2101i Генератор бензиновый инверторного типа

              Телефон
              +79632317683
              Продавец
              КИТ, Интернет-магазин сварочного оборудования и материалов
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              Описание товара

              Однофазн.ном/макс.2,4/2,6 кВт т/бак9 л, ручн/ст, 28 кг Бензогенератор DDE DPG2101i лёгкий, компактный, малошумный, что необходимо при работе. Незаменимый помощник для выработки резервного электричества. Бензиновый генератор DDE DPG2101i применяется в основном в бытовых целях, а так же для подзарядки аккумулятора, телефона или планшета. Лёгкий, экономичный бензогенератор, выдает стабильное напряжение 230 Вольт. Благодаря ручному стартеру, генератор легко заводится даже в морозную погоду. Данная электростанция поможет вам избежать дополнительных затрат на топливо, употребляя значительно меньше бензина во время небольших нагрузок. Бензиновый генератор DDE DPG2101i довольно тихий во время эксплуатации, ваши соседи будут довольны. На генераторе установлены спец. функции

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