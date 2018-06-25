Описание товара

Кофемашина Artisan Espresso KitchenAid, 2 бойлера / цвет серебро / 5KES2102EMS Рожковая кофемашина для бытового использования с 2 автономными бойлерами и функцией автоотключения через 30 минут в лучших западных традициях энергосбережения. Насос обеспечивает давление 15 бар. Нержавеющая сталь пенообразующего рычага и хромированная латунь раздаточного узла выступают гарантами надежности и прочности конструкции. Имеется подогрев для чашек, рассчитанный на 4-6 чашек, индикатор наполнения выдвижного поддона для сбора пролитой жидкости, температурный датчик бойлера для приготовления эспрессо - сами говорят о высокой функциональности небольшой кофемашины. Функциональные особенности продуманы до мельчайших деталей для максимального удобства использования: рычаг пенообразующего узла кофемашины вращается горизонтально и вертикально и обеспечивает удобство работы оператора