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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              92 900

              Кофемашина Artisan Espresso KitchenAid, 2 бойлера цвет серебро

              Телефон
              +74952268100
              Продавец
              Интербуфет
              0
              Описание товара

              Кофемашина Artisan Espresso KitchenAid, 2 бойлера / цвет серебро / 5KES2102EMS Рожковая кофемашина для бытового использования с 2 автономными бойлерами и функцией автоотключения через 30 минут в лучших западных традициях энергосбережения. Насос обеспечивает давление 15 бар. Нержавеющая сталь пенообразующего рычага и хромированная латунь раздаточного узла выступают гарантами надежности и прочности конструкции. Имеется подогрев для чашек, рассчитанный на 4-6 чашек, индикатор наполнения выдвижного поддона для сбора пролитой жидкости, температурный датчик бойлера для приготовления эспрессо - сами говорят о высокой функциональности небольшой кофемашины. Функциональные особенности продуманы до мельчайших деталей для максимального удобства использования: рычаг пенообразующего узла кофемашины вращается горизонтально и вертикально и обеспечивает удобство работы оператора

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