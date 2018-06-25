Описание товара

Кофейно-чайный набор MINI: кофемашина, кофе, чай, посуда Творческий тандем Lavazza и Messmer - к Вашим услугам. За кофе у Вас дома / в офисе отвечает Lavazza, а за чайную церемонию - Messmer. Сохраните стилистическое единство, не теряя при этом в качестве. В кофейно-чайный набор MINI входит:

Кофемашина капсульная Lavazza LB 951 Итальянская капсульная кофемашина, работающая в одно нажатие. Без проблем.

Капсулы Lavazza Blue 100 штук Сорт кофе Вы можете выбрать по своему желанию: от нежного amabile до крепкого насыщенного ricco.

Кофейные пары Lavazza (чашка+блюдце):

эспрессо 12 пар Кофе Lavazza, подаваемый в чашках Lavazza, отличное лаконичное решение для стильного офиса и любого выездного мероприятия.

Чай Messmer: пакетированный на чашку, 12 упаковок (6 зеленый + 6 черный английский завтрак) Каждый пакетик в отдельной упаковке - для подачи чая гостям в соответствии с правилами этикета.

Чайные пары Messmer (чашка +блюдце с логотипом Messmer),

объем 200 мл, 6 пар Посуда - достойная пара для чая Messmer: все выдержано в одном стиле.