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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              26 690

              Кофейно чайный набор MINI кофемашина, кофе, чай, посуда

              Телефон
              +74952268100
              Продавец
              Интербуфет
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              Описание товара

              Кофейно-чайный набор MINI: кофемашина, кофе, чай, посуда Творческий тандем Lavazza и Messmer - к Вашим услугам.  За кофе у Вас дома / в офисе отвечает Lavazza, а за чайную церемонию - Messmer. Сохраните стилистическое единство, не теряя при этом в качестве. В кофейно-чайный набор MINI входит:  

                Кофемашина капсульная Lavazza LB 951 Итальянская капсульная кофемашина, работающая в одно нажатие. Без проблем. 

              Капсулы Lavazza Blue 100 штук Сорт кофе Вы можете выбрать по своему желанию: от нежного amabile до крепкого насыщенного ricco.

              Кофейные пары Lavazza (чашка+блюдце):

              эспрессо 12 пар Кофе Lavazza, подаваемый в чашках Lavazza, отличное лаконичное решение для стильного офиса и любого выездного мероприятия.

              Чай Messmer: пакетированный на чашку, 12 упаковок  (6 зеленый + 6 черный английский завтрак) Каждый пакетик в отдельной упаковке - для подачи чая гостям в соответствии с правилами этикета.

              Чайные пары Messmer (чашка +блюдце с логотипом Messmer),

              объем 200 мл, 6 пар Посуда - достойная пара для чая Messmer: все выдержано в одном стиле.

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