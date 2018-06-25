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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              35 200

              Аппарат для фильтр кофе Bravilor Bonamat Matic

              Телефон
              +74952268100
              Продавец
              Интербуфет
              0
              Описание товара

              Аппарат для приготовления фильтр-кофе Bravilor Bonamat Matic Принцип работы аппарата прост: кипяченая вода проходит через  фильтр-бумагу с расположенным на ней молотым кофе и капля за каплей стекает в стоящий внизу стеклянный кувшин. Именно благодаря этому процессу фильтрации из кофе уходят алкалоиды, негативно влияющие на здоровье человека. Производительность аппарата: 15 литров кофе в час (120 чашек). Прекрасный вариант для заведений общепита с высокой проходимостью: как для бара, так и ресторанов, кафе, буфетов. В дополнение идут: стеклянный графин, фильтродержатель из нержавеющей стали и 50 бумажных фильтров.

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