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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              12 200

              Капсульная кофемашина DeLonghi NESPRESSO U EN 110

              Телефон
              +74952268100
              Продавец
              Интербуфет
              0
              Описание товара

              Капсульная кофемашина DeLonghi NESPRESSO U EN 110 КУДА СТАВИТЬ:  дом или небольшой офис, или номер гостиницы, рекомендуем потребление кофе до 10 порций / день

              Яркий стильный дизайн не оставят кофемашину DeLonghi Nespresso незамеченной. Эта высокотехнологичная деталь Вашего кухонного интерьера проста и комфортна в использовании. А продуманная конструкция позволяет выбрать оптимальное положение для чашки благодаря трем уровням установки подставки.   Переход в режим ожидания: через 9 минут Быстрый прогрев за 25 секунд Класс энергопотребления А

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