Описание товара

Капсульная кофемашина DeLonghi NESPRESSO U EN 110 КУДА СТАВИТЬ: дом или небольшой офис, или номер гостиницы, рекомендуем потребление кофе до 10 порций / день

Яркий стильный дизайн не оставят кофемашину DeLonghi Nespresso незамеченной. Эта высокотехнологичная деталь Вашего кухонного интерьера проста и комфортна в использовании. А продуманная конструкция позволяет выбрать оптимальное положение для чашки благодаря трем уровням установки подставки. Переход в режим ожидания: через 9 минут Быстрый прогрев за 25 секунд Класс энергопотребления А