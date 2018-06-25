Кофемашина для капcул Lavazza Blue 951

Кофемашина для капсул LAVAZZA BLUE 951 КУДА СТАВИТЬ: дом или небольшой офис, или номер гостиницы, рекомендуем потребление кофе до 10 порций / день
Автоматическая дозировка: три кнопки под три разных объема напитка: espresso italiano 30 мл, lungo (или эспрессо по-русски) 50 мл, americano 120-150 мл.
Контейнер для использованных капсул: 10 шт.
Габариты: 280х200х320 мм
Вес: 4.6 кг Особые преимущества:
Режим энергосбережения Компактность Подставка для чашки регулируется по высоте
Краткий обзор-инструкция по использованию кофемашины Lavazza blue 951