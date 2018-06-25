Кофемашина для капcул Lavazza Blue 951

Описание товара

Кофемашина для капсул LAVAZZA BLUE 951 КУДА СТАВИТЬ: дом или небольшой офис, или номер гостиницы, рекомендуем потребление кофе до 10 порций / день

Автоматическая дозировка: три кнопки под три разных объема напитка: espresso italiano 30 мл, lungo (или эспрессо по-русски) 50 мл, americano 120-150 мл.

Контейнер для использованных капсул: 10 шт.

Габариты: 280х200х320 мм

Вес: 4.6 кг Особые преимущества:

Режим энергосбережения Компактность Подставка для чашки регулируется по высоте

Краткий обзор-инструкция по использованию кофемашины Lavazza blue 951