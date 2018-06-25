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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              14 900

              Кофемашина для капcул Lavazza Blue 951

              Телефон
              +74952268100
              Продавец
              Интербуфет
              0
              Описание товара

              Кофемашина для капсул LAVAZZA BLUE 951 КУДА СТАВИТЬ:  дом или небольшой офис, или номер гостиницы, рекомендуем потребление кофе до 10 порций / день

              Автоматическая дозировка: три кнопки под три разных объема напитка: espresso italiano 30 мл, lungo (или эспрессо по-русски) 50 мл, americano 120-150 мл.

              Контейнер для использованных капсул: 10 шт.

              Габариты: 280х200х320 мм

              Вес: 4.6 кг Особые преимущества:

              Режим энергосбережения Компактность Подставка для чашки регулируется по высоте

                Краткий обзор-инструкция по использованию кофемашины Lavazza blue 951

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