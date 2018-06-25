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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              41 900

              Кофемашина для капсул Lavazza

              Телефон
              +74952268100
              Продавец
              Интербуфет
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              Описание товара

              LB 110 BLUE FAMILY 220/240V PLUS кофемашина для капсул, Италия.  ЕСТЬ СЧЕТЧИК ПОРЦИЙ LB 1100 идеально подходит для использования в офисе, кафе, барах, пекарнях, гостиницах и т.д. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА ТОВАРА В РАССРОЧКУ И КРЕДИТ! Изобретение компании Lavazza в мире эспрессо. Стильный дизайн кофемашины, разработанный фирмой Пининфарина в стиле «хай-тек» отлично впишется в любой интерьер. Изобретение компании Lavazza в мире эспрессо. Стильный дизайн кофемашины, разработанный фирмой Пининфарина в стиле «хай-тек» отлично впишется в любой интерьер. LB1100 удобный и компактный аппарат для офиса, дома и небольшого кафе. Цвет: серебристо-серый пластик. Не требует подключения к водопроводу. Для приготовления капуччино, имеется специальный парогенератор. Автоматическая система защиты. Емкость заливного бака — 1,4 л. Давление парогенератора — 15 бар. Скорость нагрева аппарата — 40 сек. Мощность — 1.050 Вт. Напряжение — 220/240 V. Размеры — ширина высота глубина — 27,5см 36,5см 29см, Вес 10 кг

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