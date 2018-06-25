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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              17 900

              Кофемашина для капcул Lavazza Blue 910

              Телефон
              +74952268100
              Продавец
              Интербуфет
              0
              Описание товара

              LB  901 кофе машина для капсул LAVAZZA BLUE.  КУДА СТАВИТЬ:  дом или небольшой офис  или  номер гостиницы, рекомендуем потребление кофе до 10/ день

              Технические характеристики

              Тип эспрессо, автоматическое приготовление

              Количество групп 1

              Используемый кофе капсулы

              Мощность 1300 Вт

              Объем резервуара для воды 1.2 л

              Манометр нет

              Настройки регулировка порции горячей воды

              Автоматическая декальцинация нет

              Таймер нет

              Конструкция

              Противокапельная система нет

              Одновременное приготовление двух чашек нет

              Дисплей нет

              Подача горячей воды нет

              Контейнер для отходов есть

              Съемный лоток для сбора капель есть

              Особенности

              Материал корпуса пластик

              Индикатор уровня воды есть

              Индикация включения есть

              Размеры (Ш*В*Г) 13x24x36 см

              Вес 3.6 кг

              Дополнительная информация работает с капсулами Lavazza BLUE

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