Кофемашина для капcул Lavazza Blue 910

Описание товара

LB 901 кофе машина для капсул LAVAZZA BLUE. КУДА СТАВИТЬ: дом или небольшой офис или номер гостиницы, рекомендуем потребление кофе до 10/ день

Технические характеристики

Тип эспрессо, автоматическое приготовление

Количество групп 1

Используемый кофе капсулы

Мощность 1300 Вт

Объем резервуара для воды 1.2 л

Манометр нет

Настройки регулировка порции горячей воды

Автоматическая декальцинация нет

Таймер нет

Конструкция

Противокапельная система нет

Одновременное приготовление двух чашек нет

Дисплей нет

Подача горячей воды нет

Контейнер для отходов есть

Съемный лоток для сбора капель есть

Особенности

Материал корпуса пластик

Индикатор уровня воды есть

Индикация включения есть

Размеры (Ш*В*Г) 13x24x36 см

Вес 3.6 кг

Дополнительная информация работает с капсулами Lavazza BLUE