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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              410

              Ламинат

              Телефон
              +73952505717
              Продавец
              ПСК Дисэр
              0
              Описание товара

              ЛаминатСреди большого разнообразия напольных покрытий большой популярностью пользуется ламинат. Его востребованность объясняется высокой надежностью и доступной ценой. Приобрести ламинат и заказать услугу по его укладке вы можете в компании ООО ПСК «ДИСЭР».Особенности ламинатаБольшое количество преимуществ ламината является результатом его многослойной структуры. Это покрытие состоит из следующих компонентов:1.      Защитный слой из пластика или бумаги с пропиткой, которая нивелирует негативное воздействие влаги2.      Древесностружечная или деревоволокнистая плитка – основа покрытия, необходимая для создания прочности3.      Прессованная бумага – слой, создающий на покрытии текстуру и придающий эластичность4.      Поверх прессованной бумаги накладывается рисунок, имитирующий дерево, плитку, камень и прочие материалы5.      Защитная пленка из смол, предотвращающая стирание текстуры и обеспечивающая продолжительный срок эксплуатации. Также защитная пленка влияет на матовость или глянцевость поверхности покрытияПреимущества ламинатаКачественный ламинат обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, износу и давлению. Покрытие не деформируется от воздействия тяжелых предметов и по нему можно удобно передвигать мебель на колесиках, не опасаясь образования царапин. Ламинат является экологически чистым покрытием и не содержит вредных веществ, которые могут оказать отрицательное влияние на здоровье человека.Обращайтесь – сотрудники компании «ДИСЭР» помогут вам подобрать покрытие с учетом любых требований и выполнят качественный монтаж ламината. При оптовой покупке или в случае постоянного сотрудничества с нашей компанией вы сможете получить скидку!

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