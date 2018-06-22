Описание товара

ЛаминатСреди большого разнообразия напольных покрытий большой популярностью пользуется ламинат. Его востребованность объясняется высокой надежностью и доступной ценой. Приобрести ламинат и заказать услугу по его укладке вы можете в компании ООО ПСК «ДИСЭР».Особенности ламинатаБольшое количество преимуществ ламината является результатом его многослойной структуры. Это покрытие состоит из следующих компонентов:1. Защитный слой из пластика или бумаги с пропиткой, которая нивелирует негативное воздействие влаги2. Древесностружечная или деревоволокнистая плитка – основа покрытия, необходимая для создания прочности3. Прессованная бумага – слой, создающий на покрытии текстуру и придающий эластичность4. Поверх прессованной бумаги накладывается рисунок, имитирующий дерево, плитку, камень и прочие материалы5. Защитная пленка из смол, предотвращающая стирание текстуры и обеспечивающая продолжительный срок эксплуатации. Также защитная пленка влияет на матовость или глянцевость поверхности покрытияПреимущества ламинатаКачественный ламинат обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, износу и давлению. Покрытие не деформируется от воздействия тяжелых предметов и по нему можно удобно передвигать мебель на колесиках, не опасаясь образования царапин. Ламинат является экологически чистым покрытием и не содержит вредных веществ, которые могут оказать отрицательное влияние на здоровье человека.Обращайтесь – сотрудники компании «ДИСЭР» помогут вам подобрать покрытие с учетом любых требований и выполнят качественный монтаж ламината. При оптовой покупке или в случае постоянного сотрудничества с нашей компанией вы сможете получить скидку!