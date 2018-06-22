Описание товара

Интерьерная печать Интерьерная печать на баннерной ткани, самоклеющейся пленке, бумаге, транслюцентных (пропускающих свет) материалах, сетке, беклите, холсте, полиэстр и др. Печать производится на таких материалах, как: баннерная ткань, пвх плёнка, бумага, полиэстр, холст и др...

вывески, таблички, оформление фасадов, витрин магазинов (материал - Пленка ПВХ) световые панели с торцевой подсветкой (материал - бэклит) карты, схемы, чертежи больших форматов (материал: постерная бумага, банер) постеры, плакаты, афиши, календари - А2, А1, А0 и более (материал- бумага) репродукции картин и фотографии больших размеров (постерная/фото бумага, холст) фотообои (материал - бумага, также на обычных виниловых обоях заказчика) наклейки с контурной резкой (материал – ПВХ пленка) стенды с карманами и без, штендеры, паспорты объектов и т.д. (материал - Пленка ПВХ с ламинацией) мобильные стенды (выставочные стенды, роллерные стенды, промо стойки и т.д.), материал - Пленка ПВХ и т.д.