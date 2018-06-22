Яшма для бани и сауны зеленая

Описание товара

Яшма зеленая для бани и сауны При сооружении сауны или бани позаботьтесь о качественном камне в каменку. Присмотрите окатанную зеленую яшму с гладкой поверхностью и закругленными краями. Она с успехом используется как в русской бане, так и финской сауне. Особенности зеленой яшмы, как лучшего камня для бани

Камень придает приятный и легкий пар, усиливает оздоровительный эффект.

Он отличается превосходной термостойкостью, не трескается, не портится.

Камень демонстрирует потрясающую износостойкость, отлично ведет себя в условиях повышенной влажности.

Материал способен быстро нагреваться, что станет существенным преимуществом для бани.

Кроме этого, натуральный камень яшма может длительное время поддерживать нужную температуру.

С его помощью украшают парные и сауны благодаря великолепному эстетическому качеству.

Преимущества покупки камня для бани в компании «Зеленый камень»

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Уложите яшму зеленую в любую печь в финской сауне или русской бани и Вы 5-8 лет будете наслаждаться полезным и качественным паром! Также яшма зеленая обладает интересным природным дизайном, поэтому станет превосходным декором для помещения.