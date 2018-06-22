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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              70

              Яшма для бани и сауны зеленая

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
              0
              Описание товара

              Яшма зеленая для бани и сауны   При сооружении сауны или бани позаботьтесь о качественном камне в каменку. Присмотрите окатанную зеленую яшму с гладкой поверхностью и закругленными краями. Она с успехом используется как в русской бане, так и финской сауне.     Особенности зеленой яшмы, как лучшего камня для бани

              Камень придает приятный и легкий пар, усиливает оздоровительный эффект.

              Он отличается превосходной термостойкостью, не трескается, не портится.

              Камень демонстрирует потрясающую износостойкость, отлично ведет себя в условиях повышенной влажности.

              Материал способен быстро нагреваться, что станет существенным преимуществом для бани.

              Кроме этого, натуральный камень яшма может длительное время поддерживать нужную температуру.

              С его помощью украшают парные и сауны благодаря великолепному эстетическому качеству.

                  Преимущества покупки камня для бани в компании «Зеленый камень»

              Вы нигде больше не встретите такие низкие цены, как в «Зеленом камне».

              Здесь для вас оформят оперативную доставку в день заказа, вышлют реальные фотографии приобретаемого материала.

              В широком каталоге товаров, представленных на сайте — все до одного есть в наличии.

              Для постоянных покупателей — скидки, бонусы, выгодные предложения.

              Уложите яшму зеленую в любую печь в финской сауне или русской бани и Вы 5-8 лет будете наслаждаться полезным и качественным паром! Также яшма зеленая обладает интересным природным дизайном, поэтому станет превосходным декором для помещения.

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