Галька белая мраморная Блинчики (ручная работа)

Мраморная галька для сада Обустраивая сад или дом, всегда хочется придумать что-то оригинальное и новое.В этом деле вашим незаменимым помощником станет белая плоская галька"Блинчики". Это отделочный камень, который пригодится для обустройства зоны спа в вашей квартире или коттедже ,а также рокариев,альпийских горок ,фонтанов,водоемов и искусственных озер. Созданное с любовью,помогающее обрести гармонию место всегда будет центром отдыха для вашей семьи и друзей.
В хорошую погоду под солнечными светом галька белоснежная полупрозрачная будет смотреться таинственно и великолепно, услаждать и радовать взгляд. Такой уголок будет прекрасным центром зоны отдыха возле коттеджа или дачного дома. Здесь всегда захочется задержаться, посидеть в прохладе возле воды в тени растений и полюбоваться красиво уложенными эффектными камнями.
Компания «Зеленый камень» предлагает своим клиентам только натуральные камни по доступным ценам. Качество валунов и гальки всегда будет отменным, ведь мы сами производим данные товары.
Некоторые свойства мраморной гальки
Имеет идеальную округлую форму
Не требует особого ухода
Прослужит очень долго
Приятная на ощупь
Переливается на солнце
Почему стоит обратиться именно к нам?
Компания «Зеленый камень» предоставляет рассрочку до 6 месяцев!
Обеспечиваем быструю доставку!
Наши цены самые низкие за счет работы без посредников!
Отсылаем фото выбранного товара — вы всегда знаете, что покупаете!
Мы всегда на связи. Спешите оформить заказ!