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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              40

              Галька белая мраморная Блинчики (ручная работа)

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
              0
              Описание товара

              Мраморная галька для сада Обустраивая сад или дом, всегда хочется придумать что-то оригинальное и новое.В этом деле вашим незаменимым помощником станет  белая плоская галька"Блинчики". Это  отделочный камень, который пригодится для обустройства зоны спа в вашей квартире или коттедже ,а также рокариев,альпийских горок ,фонтанов,водоемов и искусственных озер. Созданное с любовью,помогающее обрести гармонию место всегда будет центром отдыха для вашей семьи и друзей.

              В хорошую погоду под солнечными светом  галька белоснежная полупрозрачная  будет смотреться таинственно и великолепно, услаждать и радовать взгляд. Такой уголок будет прекрасным центром зоны отдыха возле коттеджа или дачного дома. Здесь всегда захочется задержаться, посидеть в прохладе возле воды в тени растений и полюбоваться красиво уложенными эффектными камнями.

              Компания «Зеленый камень» предлагает своим клиентам только натуральные камни по доступным ценам. Качество валунов и гальки всегда будет отменным, ведь мы сами производим данные товары.   ​

                Некоторые свойства мраморной гальки

              Имеет идеальную округлую форму

              Не требует особого ухода

              Прослужит очень долго

              Приятная на ощупь

              Переливается на солнце

               

              Почему стоит обратиться именно к нам?

               

               

               

               

               

               

              Компания «Зеленый камень» предоставляет рассрочку до 6 месяцев!

               

              Обеспечиваем быструю доставку!

               

              Наши цены самые низкие за счет работы без посредников!

               

              Отсылаем фото выбранного товара — вы всегда знаете, что покупаете!

               

              Мы всегда на связи. Спешите оформить заказ!

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