Галька белая мраморная Блинчики (ручная работа)

Описание товара

Мраморная галька для сада Обустраивая сад или дом, всегда хочется придумать что-то оригинальное и новое.В этом деле вашим незаменимым помощником станет белая плоская галька"Блинчики". Это отделочный камень, который пригодится для обустройства зоны спа в вашей квартире или коттедже ,а также рокариев,альпийских горок ,фонтанов,водоемов и искусственных озер. Созданное с любовью,помогающее обрести гармонию место всегда будет центром отдыха для вашей семьи и друзей.

В хорошую погоду под солнечными светом галька белоснежная полупрозрачная будет смотреться таинственно и великолепно, услаждать и радовать взгляд. Такой уголок будет прекрасным центром зоны отдыха возле коттеджа или дачного дома. Здесь всегда захочется задержаться, посидеть в прохладе возле воды в тени растений и полюбоваться красиво уложенными эффектными камнями.

Компания «Зеленый камень» предлагает своим клиентам только натуральные камни по доступным ценам. Качество валунов и гальки всегда будет отменным, ведь мы сами производим данные товары. ​

Некоторые свойства мраморной гальки

Имеет идеальную округлую форму

Не требует особого ухода

Прослужит очень долго

Приятная на ощупь

Переливается на солнце

Почему стоит обратиться именно к нам?

Компания «Зеленый камень» предоставляет рассрочку до 6 месяцев!

Обеспечиваем быструю доставку!

Наши цены самые низкие за счет работы без посредников!

Отсылаем фото выбранного товара — вы всегда знаете, что покупаете!

Мы всегда на связи. Спешите оформить заказ!