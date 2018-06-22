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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              350

              Нефрит галтовочка для бани и сауны (Хакасия)

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
              0
              Описание товара

              Новая форма природы для вашего здоровья Согласно последним исследованиям, применение нефрита оказывает положительное влияние на мышечную систему организма и упругость вашей кожи. Так почему бы не использовать именно этот минерал? Данный камень у разных народов почитается как защитный амулет от сглаза и бед. Он всегда кажется приятным и теплым при прикосновении.

              Лечебные свойства нефрита известны с древних времен. Нефрит повышает стрессоустойчивость, усиливает потенцию и избавляет от бессонницы. Нефрит является символом чистоты и безмятежности. Особенно ценится на Востоке, он означает свободу обретенную в спокойствии. Нефрит ассоциируется с сердечной чакрой. Считается защитным камнем, который оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию.

              Нефрит наравне с жадеитом считался древним прародителем всех минералов. Эти два схожие по внешнему виду минерала оказывают приблизительно равное воздействие на человека. Нефрит помогает интеграции разума и тела, стабилизирует психику, устраняет негативные мысли, стимулирует возникновение новых идей, способствует более легкому восприятию и быстрому осуществлению задуманного. Для приобретения этого полезного продукта мы предлагаем вам воспользоваться услугами компании «Зеленый камень». ​

                Имеет целый «ассортимент» лечебных функций

              Воздействует как компресс на больное место (в большинстве случаев на почки)

              Препятствует пересушиванию волос

              Обновляет печень

              Является незаменимым средством от головной боли

               

              У нас вы сможете

               

               

               

               

               

               

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