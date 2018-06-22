Нефрит галтовочка для бани и сауны (Хакасия)

Новая форма природы для вашего здоровья Согласно последним исследованиям, применение нефрита оказывает положительное влияние на мышечную систему организма и упругость вашей кожи. Так почему бы не использовать именно этот минерал? Данный камень у разных народов почитается как защитный амулет от сглаза и бед. Он всегда кажется приятным и теплым при прикосновении.
Лечебные свойства нефрита известны с древних времен. Нефрит повышает стрессоустойчивость, усиливает потенцию и избавляет от бессонницы. Нефрит является символом чистоты и безмятежности. Особенно ценится на Востоке, он означает свободу обретенную в спокойствии. Нефрит ассоциируется с сердечной чакрой. Считается защитным камнем, который оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию.
Нефрит наравне с жадеитом считался древним прародителем всех минералов. Эти два схожие по внешнему виду минерала оказывают приблизительно равное воздействие на человека. Нефрит помогает интеграции разума и тела, стабилизирует психику, устраняет негативные мысли, стимулирует возникновение новых идей, способствует более легкому восприятию и быстрому осуществлению задуманного. Для приобретения этого полезного продукта мы предлагаем вам воспользоваться услугами компании «Зеленый камень».
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