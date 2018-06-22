Нефрит «Кубики» для бани и сауны (Хакасия)

Описание товара

Решили построить баню/сауну? Мы предлагаем вам новинку — качественный камень нефрит «Кубики», разработанный специально для строительства бани и сауны. Камень нефрит издавна считался «камнем жизни», который как талисман приносит в дом благополучие и наделяет обладателя самыми благородными достоинствами.

Нефрит является символом чистоты и безмятежности. Особенно ценится на Востоке, он означает свободу обретенную в спокойствии. Нефрит ассоциируется с сердечной чакрой. Считается защитным камнем, который оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию.

Нефрит наравне с жадеитом считался древним прародителем всех минералов. Имея совершенно различную структуру и энергетику, эти два очень схожие по внешнему виду минерала оказывают приблизительно равное воздействие на человека. ​

В чем же преимущества нефрита?

Совершенная форма без погрешностей

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Пары, вдыхаемые от камня, повышают эластичность кожи

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Способствует повышению обмена веществ

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Масштабный вывод токсинов из организма

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Усиление мужского организма

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Избавление от бессонницы

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Стабилизация психологического состояния

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Обладает лечебными способностями

Высокая теплоемкость

Снимает болезненные ощущения

№1 при лечении почечных заболеваний

Комплексное воздействие на все внутренние органы

Укрепление роста волос, ногтей

Улучшение органов слуха и зрения

Предотвращение раннего старения кожи

Снятие усталости как физической, так и моральной

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