Нефрит «Кубики» для бани и сауны (Хакасия)

Решили построить баню/сауну? Мы предлагаем вам новинку — качественный камень нефрит «Кубики», разработанный специально для строительства бани и сауны. Камень нефрит издавна считался «камнем жизни», который как талисман приносит в дом благополучие и наделяет обладателя самыми благородными достоинствами.
Нефрит является символом чистоты и безмятежности. Особенно ценится на Востоке, он означает свободу обретенную в спокойствии. Нефрит ассоциируется с сердечной чакрой. Считается защитным камнем, который оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию.
Нефрит наравне с жадеитом считался древним прародителем всех минералов. Имея совершенно различную структуру и энергетику, эти два очень схожие по внешнему виду минерала оказывают приблизительно равное воздействие на человека.
В чем же преимущества нефрита?
Совершенная форма без погрешностей
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Пары, вдыхаемые от камня, повышают эластичность кожи
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Способствует повышению обмена веществ
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Масштабный вывод токсинов из организма
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Усиление мужского организма
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Избавление от бессонницы
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Стабилизация психологического состояния
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Обладает лечебными способностями
Высокая теплоемкость
Снимает болезненные ощущения
№1 при лечении почечных заболеваний
Комплексное воздействие на все внутренние органы
Укрепление роста волос, ногтей
Улучшение органов слуха и зрения
Предотвращение раннего старения кожи
Снятие усталости как физической, так и моральной
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