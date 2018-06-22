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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              450

              Нефрит «Кубики» для бани и сауны (Хакасия)

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
              0
              Описание товара

              Решили построить баню/сауну? Мы предлагаем вам новинку — качественный камень нефрит «Кубики», разработанный специально для строительства бани и сауны. Камень нефрит издавна считался «камнем жизни», который как талисман приносит в дом благополучие и наделяет обладателя самыми благородными достоинствами.

               

              Нефрит является символом чистоты и безмятежности. Особенно ценится на Востоке, он означает свободу обретенную в спокойствии. Нефрит ассоциируется с сердечной чакрой. Считается защитным камнем, который оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию.

              Нефрит наравне с жадеитом считался древним прародителем всех минералов. Имея совершенно различную структуру и энергетику, эти два очень схожие по внешнему виду минерала оказывают приблизительно равное воздействие на человека. ​

              В чем же преимущества нефрита?

              Совершенная форма без погрешностей

              Пары, вдыхаемые от камня, повышают эластичность кожи

              Способствует повышению обмена веществ

              Масштабный вывод токсинов из организма

              Усиление мужского организма

              Избавление от бессонницы

              Стабилизация психологического состояния

                Обладает лечебными способностями

              Высокая теплоемкость

              Снимает болезненные ощущения

              №1 при лечении почечных заболеваний

              Комплексное воздействие на все внутренние органы

              Укрепление роста волос, ногтей

              Улучшение органов слуха и зрения

              Предотвращение раннего старения кожи

              Снятие усталости как физической, так и моральной

               

              Почему нефрит стоит заказать именно у нас?

               

               

               

               

               

               

              Компания «Зеленый камень» предоставляет рассрочку до 6 месяцев!

               

              Обеспечиваем быструю доставку!

               

              Наши цены самые низкие за счет работы без посредников!

               

              Отсылаем фото выбранного товара — вы всегда знаете, что покупаете!

               

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