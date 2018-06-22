Галька «Пермский калейдоскоп»

Описание товара

Доступный материал для водоема или аллеи Речная галька один из самых долговечных природных материалов, поскольку в её химическом составе есть кварц. Наличие гранита, в свою очередь, обеспечивает прочность и позволяет использовать её на всех этапах отделки и прочих строительных работ. Размеры гальки «Пермский калейдоскоп» 5–20мм, 20–40мм, 40–120мм.

Речная галька один из самых долговечных природных материалов, поскольку в её химическом составе есть кварц. Наличие гранита, в свою очередь, обеспечивает прочность и позволяет использовать её на всех этапах отделки и прочих строительных работ.

Галька не требует особого ухода, является экологически чистой и практичной. Она недорогая и абсолютно доступная. Компания «Зеленый камень» предоставит своим клиентам широкий ассортимент материала по лояльным ценам. ​

Оформление с помощью гальки

Декорирование дна водоёма

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Оформление пешеходных дорожек

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Акцентирование цветников и клумб

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Декоративные особенности гальки «Пермский калейдоскоп» определяет кварц ― минерал которого влияет на её влагоустойчивость и гидроскопичность, способствует устойчивости длительного воздействия, как положительных, так и отрицательных температур на её поверхность.

Эта яркая частица осадочного природного образования, пройдя свой многовековой путь через окатывания в ледниках, водах рек или озер, создаст настроение, а цена и качество подтвердят вышесказанное. ​

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