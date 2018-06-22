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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
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              Галька «Пермский калейдоскоп»

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
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              Описание товара

              Доступный материал для водоема или аллеи Речная галька один из самых долговечных природных материалов, поскольку в её химическом составе есть кварц. Наличие гранита, в свою очередь, обеспечивает прочность и позволяет использовать её на всех этапах отделки и прочих строительных работ. Размеры гальки «Пермский калейдоскоп» 5–20мм, 20–40мм, 40–120мм.

              Речная галька один из самых долговечных природных материалов, поскольку в её химическом составе есть кварц. Наличие гранита, в свою очередь, обеспечивает прочность и позволяет использовать её на всех этапах отделки и прочих строительных работ.

              Галька не требует особого ухода, является экологически чистой и практичной. Она недорогая и абсолютно доступная. Компания «Зеленый камень» предоставит своим клиентам широкий ассортимент материала по лояльным ценам. ​

              Оформление с помощью гальки

              Декорирование дна водоёма

              Оформление  пешеходных дорожек

              Акцентирование цветников и клумб

              Декоративные особенности гальки «Пермский калейдоскоп» определяет кварц ― минерал которого влияет на её влагоустойчивость и гидроскопичность, способствует устойчивости длительного воздействия, как положительных, так и отрицательных температур на её поверхность.

              Эта яркая частица осадочного природного образования, пройдя свой многовековой путь через окатывания в ледниках, водах  рек или озер, создаст настроение, а цена и качество подтвердят вышесказанное. ​

              Наши преимущества

               

               

               

               

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              Отправка без предоплаты для надежных клиентов

               

               

               

               

               

               

              Сопровождающий транспорт для доставки

               

              Мы ценим наших клиентов и предлагаем только проверенный товар

               

              Открытый диалог с покупателем

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