Яшма для бани и сауны Жар-Птица

Описание товара

Полудрагоценный и недорогой камень для бани Яшма для бани и сауны — это именно тот материал, который поможет реализовать ваши мечты. Известен в мире как полудрагоценный, недорогой камень. Многие знаменитости давно узнали о полезных свойствах и начали применять его. Приобретайте Яшму для бани в компании «Зеленый Камень», ведь только здесь вы сможете получить природные материалы по доступной цене и на выгодных условиях!

Перед первым использованием камней их необходимо выдержать один час в воде с небольшим содержанием соли и тщательно промыть. При заполнении печи-каменки камнями надо внизу класть более крупные камни, а наверху – самые маленькие, и обязательно не складывать плотно, а оставлять зазоры для доступа воздуха и пара.

Для более длительного срока службы необходимо проводить визуальный осмотр поверхности камней на наличие трещин. Грязные камни или с налетом от использовавшихся банных ароматизаторов следует хорошо помыть.Обязательно для поливки камней в бане использовать только горячую или теплую воду, что даст отличный пар и значительно продлит срок службы камней.

В народе говорят, что Яшма является тем талисманом, который приносит удачу и защищает от сглаза и порчи. А также приманивает к себе богатство и благополучие! Так почему бы и вам не попробовать его в деле?

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