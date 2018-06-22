Нефрит колотый для бани и сауны (Хакасия)

Нефрит — залог здоровья и благополучия Чтобы придать помещению бани не только современный вид, но и целебные свойства стен, предлагаем обратить внимание на колотый нефрит — камень просветления и здоровья. Сила этого чудо камня непременно придет вам на помощь, укрепит здоровый дух и принесет мир душе. Имеет ярко зеленый цвет, но изредка встречаются желтые, голубые, реже черные оттенки.
Очень популярны в наше время нефритовые массажеры (для тела и лица). Особенно эффективными они считаются при лечении ушибов и растяжений, хорошо снимает воспалительные процессы, а нефритовую гальку можно использовать в качестве «грелки» при болях в желудке и почках. Многие народы использовали нефрит, как талисман отгоняющий большинство болезней, оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию.
Люди стали использовать нефрит со времен неолита. В качестве особо прочных орудий труда и оружия, а позже для изготовления украшений и предметов быта. На территориях Греции, Новой Зеландии и России были найдены древние нефритовые наконечники для стрел, подобия современных молотков, топоров и ножей. В Древнем Китае он считался священным и ценился выше золота, символизируя небо и землю, а его пластины заменяли там монеты.
Китайцы наделили нефрит пятью свойствами морали человека
Наполнен теплотой — качество доброты
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Обладает чистым маслянистым блеском и неповторимым узором ― это качество чистоты сердца и богатство внутреннего мира
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Издает чистый звонкий звук ― это способность радоваться жизни
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Очень прочный,его практически невозможно расколоть ― это качество силы и доблести
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Обладает острыми гранями ,но они не ранят ― это качество справедливости
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Еще с древних времен этот минерал считался талисманом едва ли не от всех болезней
Почек и мочевыводящих путей
Избавляет от бессонницы и ночных кошмаров
Желудка и кишечника
Улучшает зрение и слух
Стабилизирует психику и устраняет негативные мысли
Облегчает роды, снимает боли в пояснице
Повышает мышечный тонус
Нормализует давление
Делает кожу эластичной
Улучшает работу легких и сердца
Улучшает обмен веществ
Снимает головные боли
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