Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              250

              Нефрит колотый для бани и сауны (Хакасия)

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
              0
              Описание товара

              Нефрит — залог здоровья и благополучия Чтобы придать помещению бани не только современный вид, но и целебные свойства стен, предлагаем обратить внимание на колотый нефрит — камень просветления и здоровья. Сила этого чудо камня непременно придет вам на помощь, укрепит здоровый дух и принесет мир душе. Имеет ярко зеленый цвет, но изредка встречаются желтые, голубые, реже черные оттенки.

              Очень популярны в наше время нефритовые массажеры (для тела и лица). Особенно эффективными они считаются при лечении ушибов и растяжений, хорошо снимает воспалительные процессы, а нефритовую гальку можно использовать в качестве «грелки» при болях в желудке и почках. Многие народы использовали нефрит, как талисман отгоняющий большинство болезней, оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию.

              Люди стали использовать нефрит со времен неолита. В качестве особо прочных орудий труда и оружия, а позже для изготовления украшений и предметов быта. На территориях Греции, Новой Зеландии и России были найдены древние нефритовые наконечники для стрел, подобия современных молотков, топоров и ножей. В Древнем Китае он считался священным и ценился выше золота, символизируя небо и землю, а его пластины заменяли там монеты. ​

              Китайцы наделили нефрит пятью свойствами морали человека

              Наполнен теплотой — качество доброты

              Обладает чистым маслянистым блеском и неповторимым узором ― это качество чистоты сердца и богатство внутреннего мира

              Издает чистый звонкий звук ― это способность радоваться жизни

              Очень прочный,его практически невозможно расколоть ― это качество силы и доблести

              Обладает острыми гранями ,но они не ранят ― это качество справедливости

                Еще с древних времен этот минерал считался талисманом едва ли не от всех болезней

              Почек и мочевыводящих путей

              Избавляет от бессонницы и ночных кошмаров

              Желудка и кишечника

              Улучшает зрение и слух

              Стабилизирует психику и устраняет негативные мысли

              Облегчает роды, снимает боли в пояснице

              Повышает мышечный тонус

              Нормализует давление

              Делает кожу эластичной

              Улучшает работу легких и сердца

              Улучшает обмен веществ

              Снимает головные боли

               

              Почему нефрит стоит заказать именно у нас?

               

               

               

               

               

               

              Компания «Зеленый камень» предоставляет рассрочку до 6 месяцев!

               

              Обеспечиваем быструю доставку!

               

              Наши цены самые низкие за счет работы без посредников!

               

              Отсылаем фото выбранного товара — вы всегда знаете, что покупаете!

               

              Спешите заказать прямо сейчас!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store