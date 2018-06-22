Акция! Плитка для печей, каминов и облицовки из змеевика 300х200x10 мм

Современная плитка для декора Плитку для облицовки из серпентинита (змеевика) широко используют для отделки банных помещений. С ней место отдыха можно сделать еще комфортней и приятней. Употребление этого минерала, например, для отделки каминов позволит урегулировать температуру, создав обволакивающую ауру уюта и тепла.
Змеевик внешне очень напоминает драгоценный камень, также характеризуется своими целебными и термоаккумулирующими свойствами. Имеются в наличии следующие размеры: 200х300х10мм, 200х300х11мм, 300х300х20мм, 200х300х20мм.
Применение змеевика для отделки каминов,а также печей для бани и сауны позволяет уйти от «острого» жара металла и прийти к «мягкому», распределённому теплу. Цена ниже рынка на 40-50%, потому что мы сами поставляем сырье для производства плитки.
Змеевик чрезвычайно походит на драгоценный камень и имеет множество полезных свойств
Устойчивость к перепадам температур
Высокий показатель износостойкости
Термоаккумулирующие функции
Благотворно воздействует на организм человека
Лучшие условия в компании «Зеленый камень»
Большой опыт работы с клиентами
Любая возможность связи: написать или позвонить за наш счет
Быстра доставка, мы вернем 100% оплаты, если она будет забракована
Регулярные сезонные акции и бонусы
Спешите оформить заказ и получить исключительную плитку!