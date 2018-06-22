Акция! Плитка для печей, каминов и облицовки из змеевика 300х200x10 мм

Описание товара

Современная плитка для декора Плитку для облицовки из серпентинита (змеевика) широко используют для отделки банных помещений. С ней место отдыха можно сделать еще комфортней и приятней. Употребление этого минерала, например, для отделки каминов позволит урегулировать температуру, создав обволакивающую ауру уюта и тепла.

Змеевик внешне очень напоминает драгоценный камень, также характеризуется своими целебными и термоаккумулирующими свойствами. Имеются в наличии следующие размеры: 200х300х10мм, 200х300х11мм, 300х300х20мм, 200х300х20мм.

Применение змеевика для отделки каминов,а также печей для бани и сауны позволяет уйти от «острого» жара металла и прийти к «мягкому», распределённому теплу. Цена ниже рынка на 40-50%, потому что мы сами поставляем сырье для производства плитки. ​

Змеевик чрезвычайно походит на драгоценный камень и имеет множество полезных свойств

Устойчивость к перепадам температур

Высокий показатель износостойкости

Термоаккумулирующие функции

Благотворно воздействует на организм человека

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