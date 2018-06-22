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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              2 850

              Акция! Плитка для печей, каминов и облицовки из змеевика 300х200x10 мм

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
              0
              Описание товара

              Современная плитка для декора Плитку для облицовки из серпентинита (змеевика) широко используют для отделки банных помещений. С ней место отдыха можно сделать еще комфортней и приятней. Употребление этого минерала, например, для отделки каминов позволит урегулировать температуру, создав обволакивающую ауру уюта и тепла.

              Змеевик внешне очень напоминает драгоценный камень, также характеризуется своими целебными и термоаккумулирующими свойствами. Имеются в наличии следующие размеры: 200х300х10мм, 200х300х11мм, 300х300х20мм, 200х300х20мм.

              Применение змеевика для отделки каминов,а также печей для бани и сауны позволяет уйти от «острого» жара металла и прийти к «мягкому», распределённому теплу. Цена ниже рынка на 40-50%, потому что мы сами поставляем сырье для производства плитки. ​

                Змеевик чрезвычайно походит на драгоценный камень и имеет множество полезных свойств

              Устойчивость к перепадам температур

              Высокий показатель износостойкости

              Термоаккумулирующие функции

              Благотворно воздействует на организм человека

               

              Лучшие условия в компании «Зеленый камень»

               

               

               

               

               

               

              Большой опыт работы с клиентами

               

              Любая возможность связи: написать или позвонить за наш счет

               

              Быстра доставка, мы вернем 100% оплаты, если она будет забракована

               

              Регулярные сезонные акции и бонусы

               

              Спешите оформить заказ и получить исключительную плитку!

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