Нефрит «Брусочки» для бани и сауны (Хакасия)

Описание товара

Нефрит по цене, на 50% ниже рыночной Колото–пиленый нефрит — это идеально подходящая форма для отделки вашего интерьера. И пусть не смущает название, ведь сам по себе этот камень является предком всех природных минералов. Одним из уникальных качеств камня является стабилизация психики и душевного равновесия. В народе его называют «почечным камнем», так как он эффективно излечивает сопровождающие название болезни.

Нефрит обладает высокой теплоемкостью. Он всегда кажется теплым и приятным на ощупь. Приложенный к области желудка или около почек, нефрит действует как продолжительно согревающий компресс или грелка, постепенно снимая боль. Нефритовые валики используют для массажа лица, избавляя его при этом от мелких морщин.

Нефрит является символом чистоты и безмятежности. Особенно ценится на Востоке, он означает свободу обретенную в спокойствии. Нефрит ассоциируется с сердечной чакрой. Считается защитным камнем, который оберегает своего владельца от неприятностей и приносит гармонию. ​

Лечебные свойства нефрита

Повышает мышечный тонуса и эластичность кожи

Избавляет от бессонницы

Улучшает обмен веществ

Стабилизирует психику

Способствует общему очищению организма

Устраняет негативные мысли

Повышает стрессоустойчивость

Стимулирует возникновение новых идей

Усиливает потенцию

Способствует более легкому восприятию

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