Жадеит колотый для бани и сауны (Урал)

Описание товара

Благородный камень для уюта в помещениях Слышали что-нибудь о жадеитовых банях и саунах? Теперь это доступно и для простого любителя «попариться в баньке да с огоньком». Этот редкий вид минерала очень похож на нефрит, но имеет отличительный от него состав. В нем содержатся примеси кальция, магния, железа, марганца и хрома. Ярко–зеленая изумрудная окраска обусловлена хромом, а мутная и желтовато–зеленая ― железом.

Кроме распространенной ювелирной отрасли жадеит применяют в качестве камня для саун и бань. Высокие показатели плотности и низкое влагопоглощение делают его идеальным «парообразующим» материалом, что способствует максимально долгому сохранению легкого пара. Самые модные и престижные комплексы делают свой выбор в пользу жадеита для укомплектования саун и даже номеров класса Люкс.

На сегодняшний день вновь возрастает интерес к экологически безопасным и чистым методам оздоровления. Всего одна полка или стена из жадеита уже оказывает благоприятный эффект на ваш организм. Наши клиенты достойны только лучшего, а мы неизменно оправдываем оказанное нам доверие! ​

Особенности жадеита

Высокая теплоемкость. Нагрев камня происходит на 25 ― 30 % дольше по времени, но сохранение тепла от нагретого жадеита увеличивается в 2 раза по сравнению с другими видами камней.

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Экономичность. Поддерживать температуру в парной становится проще и менее затратно.

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Экологическая безопасность. Жадеит в химическом отношении совершенно безопасен.

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Полезность для здоровья любого человека. Горячий жадеит при контакте с водой обеззараживает ее и насыщает метакремниевой кислотой, которая в свою очередь благотворно влияет на состояние кожных покровов и легких.

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Сила в жадеите!

Усиление мужской потенции

Стабилизация сердечной деятельности

Экологически безопасен

Обеззараживает любую воду

Экономичен в поддержании тепла

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