Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              75

              Жадеит колотый для бани и сауны (Урал)

              Телефон
              +79223007576
              Продавец
              Зеленый Камень
              0
              Описание товара

              Благородный камень для уюта в помещениях Слышали что-нибудь о жадеитовых банях и саунах? Теперь это доступно и для простого любителя «попариться в баньке да с огоньком». Этот редкий вид минерала очень похож на нефрит, но имеет отличительный от него состав. В нем содержатся примеси кальция, магния, железа, марганца и хрома. Ярко–зеленая изумрудная окраска обусловлена хромом, а мутная и желтовато–зеленая ― железом.

              Кроме распространенной ювелирной отрасли жадеит применяют в качестве камня для саун и бань. Высокие показатели плотности и низкое влагопоглощение делают его идеальным «парообразующим» материалом, что способствует максимально долгому сохранению легкого пара. Самые модные и престижные комплексы делают свой выбор в пользу жадеита для укомплектования саун и даже номеров класса Люкс.

              На сегодняшний день вновь возрастает интерес к экологически безопасным и чистым методам оздоровления. Всего одна полка или стена из жадеита уже оказывает благоприятный эффект на ваш организм. Наши клиенты достойны только лучшего, а мы неизменно оправдываем оказанное нам доверие! ​

              Особенности жадеита

              Высокая теплоемкость. Нагрев камня происходит на 25 ― 30 % дольше по времени, но сохранение тепла от нагретого жадеита увеличивается в 2 раза по сравнению с другими видами камней.

              Экономичность. Поддерживать температуру в парной становится проще и менее затратно.

              Экологическая безопасность. Жадеит в химическом отношении совершенно безопасен.

              Полезность для здоровья любого человека. Горячий жадеит при контакте с водой обеззараживает ее и насыщает метакремниевой кислотой, которая в свою очередь благотворно влияет на состояние кожных покровов и легких.

                Сила в жадеите!

              Усиление мужской потенции

              Стабилизация сердечной деятельности

              Экологически безопасен

              Обеззараживает любую воду

              Экономичен в поддержании тепла

               

              Почему жадеит стоит заказать именно у нас?

               

               

               

               

              Товар только высшего качества и пробы!

               

              Обеспечиваем быструю доставку!

               

               

               

               

               

               

              Мы вернем 100% предоплаты в случае брака или некачественной перевозки!

               

              Компания «Зеленый камень» предоставляет рассрочку до 6 месяцев!

               

              Отсылаем фото выбранного товара — вы всегда знаете, что покупаете

              Не верите? Сделайте заказ и вам все станет ясно!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store