Weleda ДЕЛИКАТНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ УХОД

Описание товара

Weleda крем для чувствительной кожи лица Представляет собой нежнейшее косметическое средство, предназначенное для бережного и легкого ухода за особо чувствительной кожей. В основе крем-ухода настоящая композиция высококачественных ингредиентов, которые защищают кожу от высыхания, поддерживают ее естественную способность к регенерации, а также возвращают ей натуральный природный баланс. Регулярное использование сделает вашу кожу более эластичной и вернет ей природную мягкость, гладкость и бархатистость.