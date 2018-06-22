Weleda РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ УХОД

Описание товара

Разлаживающий увлажняющий крем WELEDA Разлаживающий увлажняющий крем-уход разработан специалистами немецкой компании Weleda для интенсивного ухода за нормальной и склонной к жирности кожей. Комбинация богатого микроэлементами масла жожоба и ценнейшего масла семян розы москета обладает способностью на протяжении длительного времени поддерживать водно-жировой баланс, тем самым защищая вашу кожу от высыхания. А входящие в состав крема Веледа экстракты мирры, хвоща полевого и очитка стимулируют основные процессы, протекающие в клетках кожи, и обеспечивают ей надежную защиту от потери жизненных сил. Разлаживающий крем Weleda наполнит вашу кожу потрясающим зарядом энергии и жизненных сил, вернув ей столь желанную гладкость, эластичность и сияющий здоровый цвет.