WELEDA ДНЕВНОЙ КРЕМ ЛИФТИНГ С ГРАНАТОМ

Описание товара

Weleda крем дневной гранат Натуральные антиоксиданты – преимущество масла косточек граната – замедляют старение и стимулируют регенерацию каждой клетки зрелой кожи, а масло кунжутного семени насыщает её необходимым питанием. Дневной гранатовый крем заметно сокращает количество морщин и эффективно повышает эластичность и упругость кожи. Масло жожоба, входящее в состав средства, быстро успокаивает и смягчает даже самую чувствительную кожу. Уменьшает признаки старения, защищает от свободных радикалов, повышает упругость кожи. Крем наносится на область лица, шеи и декольте и мгновенно впитывается, оставаясь надежным средством защиты кожи от воздействия окружающей среды. Дерматологические тесты показывают, что через 28 дней использования глубина морщин уменьшается на 14%, а эластичность кожи увеличивается на 11%.