SANTE НОЧНОЙ КРЕМ ИНТЕНСИВНО РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ, ANTI AGE

Описание товара

Антивозрастной ночной крем для лица Sante 100% Натуральный сертифицированный ночной крем разработан специально для ухода за зрелой кожей. Обеспечивает мгновенный и длительный разглаживающий эффект благодаря экстракту Бразильского Кресса (экстракт Акмеллы). Чайный комплекс, состоящий из зеленого, белого чая и чая Ройбуш, оказывает активное омолаживающее действие, обладает антиоксидантной активностью и восстанавливает кожу. Био-масло ши и ягодный воск эффективно питают, увлажняют кожу и защищают клетки от повреждений. Для более гладкой и упругой кожи. Идеально для ежедневного использования. Действие 5 в 1: уменьшает морщины разглаживает кожу делает кожу упругой увлажняет предотвращает повреждение клеток