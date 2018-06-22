Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              1 550

              SANTE НОЧНОЙ КРЕМ ИНТЕНСИВНО РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ, ANTI AGE

              Телефон
              +79871572512
              Продавец
              ecoЛавка ЁLКА
              0
              Описание товара

              Антивозрастной  ночной крем для лица Sante 100% Натуральный сертифицированный ночной крем разработан специально для ухода за зрелой кожей. Обеспечивает мгновенный и длительный разглаживающий эффект благодаря экстракту Бразильского Кресса (экстракт Акмеллы). Чайный комплекс, состоящий из зеленого, белого чая и чая Ройбуш, оказывает активное омолаживающее действие, обладает антиоксидантной активностью и восстанавливает кожу. Био-масло ши и ягодный воск эффективно питают, увлажняют кожу и защищают клетки от повреждений. Для более гладкой и упругой кожи. Идеально для ежедневного использования. Действие 5 в 1: уменьшает морщины разглаживает кожу делает кожу упругой увлажняет предотвращает повреждение клеток

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store