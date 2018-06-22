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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              1 030

              WELEDA ОСВЕЖАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ УХОД

              Телефон
              +79871572512
              Продавец
              ecoЛавка ЁLКА
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              Описание товара

              WELEDA увлажнящий крем ирисовая серия Разработка лучших специалистов немецкой компании Weleda. Этот очень легкий нежный крем для ухода за кожей лица быстро впитывается и на долгое время сохраняет естественную увлажненность кожи. Ирисовый крем-уход от Веледа великолепно подходит для использования в качестве основы для макияжа, обладает мягким, нежным ароматом. Экстракт гамамелиса виринского, входящий в состав данного средства, обладает сосудосуживающими, бактерицидными свойствами, тонизирует и увлажняет кожу.

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