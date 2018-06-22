WELEDA ОСВЕЖАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ УХОД

Описание товара

WELEDA увлажнящий крем ирисовая серия Разработка лучших специалистов немецкой компании Weleda. Этот очень легкий нежный крем для ухода за кожей лица быстро впитывается и на долгое время сохраняет естественную увлажненность кожи. Ирисовый крем-уход от Веледа великолепно подходит для использования в качестве основы для макияжа, обладает мягким, нежным ароматом. Экстракт гамамелиса виринского, входящий в состав данного средства, обладает сосудосуживающими, бактерицидными свойствами, тонизирует и увлажняет кожу.