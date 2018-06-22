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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              1 250

              WELEDA ДЕЛИКАТНЫЙ ПИТАЮЩИЙ КРЕМ УХОД

              Телефон
              +79871572512
              Продавец
              ecoЛавка ЁLКА
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              Описание товара

              Weleda крем для чувствительной кожи лица Деликатный питающий крем-уход был разработан лучшими специалистами немецкой компании Weleda. Данное средство идеально подойдет для склонной к сухости и чувствительной кожи. Деликатный крем-уход от Веледа быстро успокоит даже легкораздражаемую кожу, вернет ей естественный природный баланс. Молочная кислота, входящая в состав крема-ухода, обладает увлажняющими, отшелушивающими, отбеливающими и противовоспалительными свойствами, прекрасным образом успокаивает кожу, препятствуя ее преждевременному старению.

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