WELEDA ДЕЛИКАТНЫЙ ПИТАЮЩИЙ КРЕМ УХОД

Описание товара

Weleda крем для чувствительной кожи лица Деликатный питающий крем-уход был разработан лучшими специалистами немецкой компании Weleda. Данное средство идеально подойдет для склонной к сухости и чувствительной кожи. Деликатный крем-уход от Веледа быстро успокоит даже легкораздражаемую кожу, вернет ей естественный природный баланс. Молочная кислота, входящая в состав крема-ухода, обладает увлажняющими, отшелушивающими, отбеливающими и противовоспалительными свойствами, прекрасным образом успокаивает кожу, препятствуя ее преждевременному старению.