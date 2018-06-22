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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              1 315

              SANTE НОЧНОЙ КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ, ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

              Телефон
              +79871572512
              Продавец
              ecoЛавка ЁLКА
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              Описание товара

              Ночной крем для сухой кожи лица SANTE 100% Натуральный сертифицированный ночной крем разработан специально для сухой кожи. Омега-3 в составе крема стимулирует рост клеток и улучшает клеточную структуру. Масла ши и инка-инчи обеспечивают интенсивное питание кожи. Запатентованный растительный комплекс DayMoistCLRTM создает запас влаги на 12 часов, обеспечивая длительный увлажняющий эффект! Ценное масло какао и ягодный воск повышают эластичность и гладкость, а также стимулируют ночную регенерацию кожи.

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