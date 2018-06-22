SANTE НОЧНОЙ КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ, ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Описание товара

Ночной крем для сухой кожи лица SANTE 100% Натуральный сертифицированный ночной крем разработан специально для сухой кожи. Омега-3 в составе крема стимулирует рост клеток и улучшает клеточную структуру. Масла ши и инка-инчи обеспечивают интенсивное питание кожи. Запатентованный растительный комплекс DayMoistCLRTM создает запас влаги на 12 часов, обеспечивая длительный увлажняющий эффект! Ценное масло какао и ягодный воск повышают эластичность и гладкость, а также стимулируют ночную регенерацию кожи.