Levrana Клюква крем для лица

Описание товара

Леврана Антивозрасной крем для лица Клюква 40+ Подходит для всех типов кожи. Уникальный насыщенный состав, только натуральные природные ингредиенты. В составе крема для лица - Гиалуроновая кислота она представляет собой важный структурный элемент кожи. Обладает уникальной способностью связывать воду и является трансдермальной системой доставки многих других активных компонентов, необходимых для здоровья кожи лица. Предотвращает разрушение коллагена, этого уникального защитного барьера. Ускоряет регенерацию кожи и играет важную роль в гидродинамике тканей.