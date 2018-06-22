Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              550

              Levrana Клюква крем для лица

              Телефон
              +79871572512
              Продавец
              ecoЛавка ЁLКА
              0
              Описание товара

              Леврана Антивозрасной крем для лица Клюква 40+ Подходит для всех типов кожи. Уникальный насыщенный состав, только натуральные природные ингредиенты. В составе крема для лица - Гиалуроновая кислота она представляет собой важный структурный элемент кожи. Обладает уникальной способностью связывать воду и является трансдермальной системой доставки многих других активных компонентов, необходимых для здоровья кожи лица. Предотвращает разрушение коллагена, этого уникального защитного барьера. Ускоряет регенерацию кожи и играет важную роль в гидродинамике тканей.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store