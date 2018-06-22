Присадка для двигателя RVSmaster GA4

Описание товара

Добавление состава в масло бензинового двигателя позволяет:

- восстановить изношенные поверхности двигателя;

- увеличить прочность узлов в местах трения;

- сровнять и повысить компрессию в цилиндрах до паспортных значений;

- повысить давление масла;

- снизить расход масла до 30%;

- уменьшить расход топлива на 15%;

- снизить уровень шума и вибрации;

- улучшить запуск двигателя даже в холод.

Восстановленный слой в два раза превышает твердость гальванопокрытий хромом. Допускает пробег автомобиля при утечке масла до 300 км. Объем флакона: 180 мл. Вес брутто: 0,2 кг.