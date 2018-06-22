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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.06.2018
              1 650

              Присадка для двигателя RVSmaster GA4

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +4995043405
              Ключевые слова:
              присадка;, состав
              Продавец
              RVS Master
              0
              Описание товара

              Добавление состава в масло бензинового двигателя позволяет:
              - восстановить изношенные поверхности двигателя;
              - увеличить прочность узлов в местах трения;
              - сровнять и повысить компрессию в цилиндрах до паспортных значений;
              - повысить давление масла;
              - снизить расход масла до 30%;
              - уменьшить расход топлива на 15%;
              - снизить уровень шума и вибрации;
              - улучшить запуск двигателя даже в холод.
              Восстановленный слой  в два раза превышает твердость гальванопокрытий хромом. Допускает пробег автомобиля при утечке масла до 300 км. Объем флакона: 180 мл. Вес брутто: 0,2 кг.

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