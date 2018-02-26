Описание товара

Моноблок ММ 115 R Polair. Моноблок холодильный МM 115 R Polair. Моноблок для камеры холодильной. Моноблок холодильный среднетемпературный Polair MM115R моноблок для камеры холодильной до 12.6м3, температурный режим -5..+5С, напряжение 220в, размеры 840*420*600мм, фреон R404A, компрессор NT6226GK Embraco, мaксимальное энергопотребление 1.18кВт, масса нетто 50кг.

Моноблок Polair MM 115 R используется в холодильных камерах для хранения цветов, молочных продуктов, мясных и колбасных изделий в магазинах и на предприятиях общепита, продовольственных складах хранения. Оборудование для столовой, кафе и ресторана. Холодильное оборудование для магазинов, общепита

и складов. Оборудование для школьных столовых и детских садов.

Комплексное оснащение оборудованием для общепита и магазинов.

Отгрузка оборудования для общепита и магазинов со складов: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар,Ставрополь, Волгоград, Симферополь, Ессентуки, Пермь,Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Челябинск.

ТоргСервисСнаб. www.torg-snab.com