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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2018
              38 450

              Моноблок ММ 115 R Polair. Моноблок холодильный МM 115 R Polair. Моноблок для камеры холодильной.

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +79086386652
              Ключевые слова:
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              Продавец
              ТоргСервисСнаб
              0
              Описание товара

              Моноблок ММ 115 R Polair. Моноблок холодильный МM 115 R Polair. Моноблок для камеры холодильной. Моноблок холодильный среднетемпературный Polair MM115R моноблок для камеры холодильной до 12.6м3, температурный режим -5..+5С, напряжение 220в, размеры 840*420*600мм, фреон R404A, компрессор NT6226GK Embraco, мaксимальное энергопотребление 1.18кВт, масса нетто 50кг.

              Моноблок Polair MM 115 R используется в холодильных камерах для хранения цветов, молочных продуктов, мясных и колбасных изделий в магазинах и на предприятиях общепита, продовольственных складах хранения. Оборудование для столовой, кафе и ресторана. Холодильное оборудование для магазинов, общепита

              и складов. Оборудование для школьных столовых и детских садов.

              Комплексное оснащение оборудованием для общепита и магазинов.

              Отгрузка оборудования для общепита и магазинов со складов: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар,Ставрополь, Волгоград, Симферополь, Ессентуки, Пермь,Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Челябинск.

              ТоргСервисСнаб. www.torg-snab.com

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