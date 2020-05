Кабель UTP кат 5E 4 пары 24AWG, Panduit, 305 м

Описание товара

Кабель UTP категории 5E 4 пары 24AWG, Panduit. Высококачественный кабель витая пара ведущего мирового производителя телекоммуникационного оборудования- PANDUITКабель витая пара UTP, кат.5E 4х2/24, Panduit, 305 м (PUC5504IG-EY, PUC5504IG-A, PUL5504WH-EY, PUZ5504BU-CE/N)Использование данного телекоммуникационного медного кабеля с непревзойденным качеством, является гарантией надежности и долговечности вашей структурированной кабельной системы (СКС).ОСОБЕННОСТИ:Превосходит все требования стандартов ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 2nd Edition Class D Category 5e по каналуПревосходит все требования стандартов ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61156-5 Category 5e для компонетовСоответствует требованиям стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at для приложений PoEКанал характеризуется до 450 MHz (на 350 MHz выше стандарта)Протестирован независимой организацией и проверен на производительность категории 5eПротестирован до 350 MHzНисходящая маркировка обеспечивает легкую идентификацию, учет оставшейся длины кабеля, сокращает общее время инсталляцииУдобная упаковка: коробка, 305 мКоличество витых пар: 4-парыМатериал, конструкция проводника: медный, одножильный (solid)Сечение проводника 24 AWGИзоляция проводников: Полиэтилен высокой плотности (ПНД)Максимальное натяжение при монтаже — 110 НДиапазон температуры монтажа от 0 ° C до 50 ° C КодPUC5504IG-EYPUC5504IG-APUL5504WH-EYPUZ5504BU-CE/NДиапазон рабочей температурыот -20 ° C до 75 ° Cот -20 ° C до 75 ° Cот -20 ° C до 75 ° Cот -10°C до 60°CДиаметр кабеля, мм4.74.74.94.8ОболочкаПВХПВХМалодымная безгалогеновая (LSZN)LSZN, пожаробезопасная, соответствует ГОСТ Р 53315-2009Цена+ за ед. — кор. 305 м231.00$ 275.00$289.000$+ — Рекомендованная цена с учетом НДС, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, партнерам предоставляются скидки.Поддерживают следующие протоколы:Ethernet 10Base-T100BASE-T (Fast Ethernet)1000Base-T (Gigabit Ethernet)622Mb/s ATMToken Ring 4/16 Чертежи конструкции кабеля Прайс-лист продукции PanduitРекомендуемый монтажный инструмент CBOT24K и кабельные стяжки