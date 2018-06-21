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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.06.2018
              1 747

              T70BAW2 База короба Т70, 103х45мм, м

              Телефон
              +78632102205
              Продавец
              квадриКОМ-Юг
              0
              Описание товара

              База кабельного короба T-70 Pan-Way Panduit T70BAW2 Особенности серии кабельных коробов T-70 Pan-Way: Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм.Поставляется с монтажными отверстиями, что увеличивает скорость монтажа.Конструкция короба обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.Совместимость с: Защелкивающимися лицевыми панелями PAN-WAY™ Любые лицевые панели стандарта Screw-On — информационные или силовые Лицевые панели 45×45.Неметаллические кабельные короба PAN-WAY™ PANDUIT — это многосекционные неметаллические кабельные короба, предназначенные для прокладки информационных, телефонных, оптических, силовых и видеокабелей по фиксированному периметру стен. Конструкция короба, предполагающая установку перегородок и лицевых панелей на защелках, позволяет легко добавлять, перемещать и заменять элементы наполнения.Система коробов PAN-WAY™ включает полный спектр соединителей, обеспечивающих контроль радиуса изгиба кабеля, и позволяет прокладывать силовые и информационные кабели в отдельных секциях короба, включая оптические, обладая следующими характеристиками:Эстетически приятный профиль

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