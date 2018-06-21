Готовая баня 4х23 Каркас 150 мм

Описание товара

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ГОТОВОЙ БАНИ 4х2.3, КАРКАС 150:1.Размер бани- Длина 4 метра, ширина 2,3 метра , высота 2,4 метра.2. Фундамент - Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков 200х200х400мм, количество 6 шт.3. Обвязка бани - Брус 100х150мм с обработкой антисептиком.4. Стены- Каркас бани 150мм. Утепление мин.плиты RockWool 150мм.Диффузионная пленка TyvekSoft, аналог. Пароизоляция Изоспан, Обшивка бани снаружи - Блок-хаус, Обшивка внутри - Вагонка.5. Половые лаги - Доска 40х100мм, бруса 100х150мм, с шагом 700мм с обработкой антисептиком6. Утепление пола, потолка- Минеральная вата, типа КНАУФ, УРСА 50мм. Пароизоляция ОНДУТИС с двух сторон.Утепление пола 50мм.У тепление потолка 50мм 7. Пол- Черновой пол - Обрезная доска толщиной 20мм .Чистовой пол - Строганная шпунтованная доска толщиной 27мм, можно заменить на 36мм + 2000 руб. к стоимости всей бани8. Перегородки-Каркасно-щитовые, обшиты вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон. 9. Внутренняя отделка - Раздевалка, моечное отделение: потолок, перегородки обшиваются вагонкой хвойных пород. На стыки углов стен, потолка и пола идёт плинтус. Парное отделение: потолок, перегородки и стены обшиваются осиновой вагонкой. Под вагонкой по периметру прокладывается фольга. На стыки углов стен, потолка и пола - плинтус.10. Наружная отделка - Свесы кровли, а также места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины 11. Окна- Зимние деревянные с двойным остеклением, с форнитурой. Размер 600х600мм количество по проекту,размер 800х800мм количество по проекту.12. Двери входная- Каркасная 1.8х0.8м обитая вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон.13. Дверь межкомнатная-Каркасная 1.8х0.8м обитая вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон.14. Дверь в парную- Банная клиновая 1800х700м.15. Крыша- Двускатная, конек 15 см. 16. Кровля-Оцинкованный профнастил гофрированный.17. Парная- 2-ярусные осиновые полки из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25мм.Банная металлическая печь со встроенным баком для горячей воды на 55 литров и с двумя кранами в моечном и парном отделениях, отдушина для проветривания. Дымоход от печки с искрогасителем и пожарной защитой с выводом в стену18. Сантехника- Душевой поддон или слив по желанию клиента19. Скамейка-В комнате отдыха 2шт из бруса.20. Стол-В комнате отдыха 1 шт.21. Камни для печи - 1 комплект 20 кг22. Электрика- В раздевалке и мойке установлены банные стеклянные светильники.Двойная розетка над столиком, а также двойной выключатель и автомат 16 А.В парном отделении - специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном. Провод к данному светильнику прокладывается в специальной термоусадочной трубке, выдерживает до 180 градусов.23. Обработка бани - Обвязка, лаги обработаны маслом все 4 стороны.24. Высота потолков - 2 м ± 20мм.25. Документация- Работаем по договору, гарантия на баню один год.