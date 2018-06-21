Бытовка 6,0 х 2,3 односкатная крыша, внутри вагонка

Описание товара

Бытовка дачная без предоплаты с доставкой по Москве и области Тип №1. Без перегородокТип №2. Стандартные варианты бытовокТип №3. Бытовка распашонкаТип №1аТип №1bТип №1cТип №2аТип №2dТип №2bТип №2eТип №2cТип №2fТип №3аТип №3bПрайс-лист на стандартные планировки и варианты отделки деревянных бытовокв базовой комплектации:Внешний размер бытовки(ДхШхВ), мСтоимость бытовки в зависимости от материала (вида) отделки бытовки, руб.Внутренняя отделка: оргалит

(строительная бытовка)Внутренняя отделка: деревянная вагонка (дачная бытовка)Бытовки тип №1 (Бытовка без перегородок) 3,0 х 2,3 х 2,3 30 000 руб.40 000 руб.4,0 х 2,3 х 2,334 000 руб.44 000 руб.5,0 х 2,3 х 2,337 000 руб.49 000 руб.6,0 х 2,3 х 2,340 000 руб.52 000 руб.7,0 х 2,3 х 2,350 000 руб.62 000 руб.Бытовки тип №2 (Бытовка с одной перегородкой)3,0 х 2,3 х 2,333 000 руб.43 000 руб.4,0 х 2,3 х 2,337 000 руб.47 000 руб.5,0 х 2,3 х 2,340 000 руб.52 000 руб.6,0 х 2,3 х 2,343 000 руб.55 000 руб.7,0 х 2,3 х 2,353 000 руб.65 000 руб.Бытовки тип №3 (Бытовка распашонка)6,0 х 2,3 х 2,345 000 руб.57 000 руб.6,0 х 2,3 х 2,3 (без внутренних перегородок)42 000 руб. 54 000 руб. 7,0 х 2,3 х 2,355 000 руб.67 000 руб.Цена бытовки указана в базовой (стандартной) комплектации:Электрика (Электропроводка 2х1,5 мм в кабель-канале, выключатель, светильник, розетка) во всех помещениях.Наружные стены обработаны антисептиком для дерева"Pinotex" (для защиты бытовки от агрессивной окружающей среды и придания эстетичного внешнего вида). Цвет окрашенной бытовки может отличаться от указанных на фотографиях! Просьба цвет уточнять при заказе бытовки.Утепление рулонной минеральной ватой"Урса" 50 мм (гипоалергенна, безвредна для здоровья) полностью: пол, потолок, стены. Пароизоляция - пергамин или полиэтилен 100 микрон.Стены: Внешняя отделка - вагонка, окрашенная средством для защиты дерева"Pinotex" (Пинотекс). Внутренняя отделка: деревянная вагонка.Основание: брус 150х100 мм. Каркас (обрешетка): брусок 50х50 мм Пол: двойной, обрезная доска 25 мм, внутри черновая доска 25 мм и пароизоляция. Крыша: двухскатная, покрыта оцинкованным листовым кровельным железом с коньковым замком (возможна замена на гофрированный металл)Окно деревянное 80х90 см., дверь деревянная каркасная 70х190 см.При минимальной разнице в цене по сравнению со строительной бытовкой, бытовка садовая дачная больше подходит дачникам. Она лучше вписывается в дачный ландшафт, более красива и удобна в использовании.Мы можем изготовить бытовку или блок-контейнер любого размера, конфигурации, с любой внутренней и наружной отделкой, любого назначения по вашему заказу и по индивидуальному проекту. Изменение местоположения дверей, окон и перегородок по индивидуальному проекту мы сделаем бесплатно!Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения условий заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий.Прайс-лист на дополнительное оснащение бытовки:Дополнительная перегородка с дверью3 000 руб.Дополнительная входная дверь2 000 руб.Дополнительное окно1 500 руб.Двойное остекление (за одно окно)1 500 руб.Оконный блок размером 1100х900 мм (увеличенный)3 500 руб.Решетка на 1 окнонетСтавни на одно окно1 500 руб.Дополнительное утепление пола мин. ватой «Урса» 100 мм1 300 руб./рулонУстановка санузлаПо договоренностиВрезной замок (установка) без стоимости замканетПроушина под навесной замок (2 шт.)300 руб.Ручки (1шт)200 руб.Электрика (провод медный 2,5 мм в кабель-канале, розетки, плафоны, выключатели автоматы 16А или 25А в коробке)4 000 руб.Бетонные блоки для установки бытовки на землю 1 шт.100 руб.Спальные места двухъярусные 2х0,75 м 2 600 руб.Спальное место 2х0,75 м одинарное1 300 руб.Стол 80 х 80 см2 000 руб.Установка счетчика2 500 руб.Линолеум бытовой4 000 руб.Линолеум коммерческий6 000 руб.Дверь обшитая оцинкованным листом1 500 руб. (к стоимости двери)Пропитка полозьев800 руб.Пропитка чернового пола1 500 руб.Дополнительная перегородка без двери2 500 руб. Сборка бытовки на Вашей территории13 000 руб.