Готовая баня 7х23 улучшенная комплектация Каркас 100мм

Описание товара

ГОТОВАЯ БАНЯ 7х2.3 УЛУЧШЕННАЯ КАРКАС 100 ММ:1.Основание (сани)-Брус 150х100мм, обработан антисептиком.2.Лаги-Брус 100х40мм, обработан антисептиком.3.Черновой пол-Доска полуобрезная 20мм, обработана антисептиком.4.Пароизоляция и ветрозащита-Пленка техническая. Пол-Эколайф «А».5.Утепление пола, потолка-Минеральная вата, типа КНАУФ, УРСА 50мм. В моечном отделение керамзит.6.Чистовой пол-Доска шпунтованная 28х90х6м.7.Стены- Брус 100х40, обшит внутри вагонкой камерной сушки, снаружи блок-хаусом (под бревно) камерной сушки. Утепление плитным утеплителем типа “КНАУФ” 100мм. Покрашен снаружи антисептиком. На углах прибит резной наличник.8.Перегородки-Каркасно-щитовые, обшиты вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон.9.Парная-Стены, потолок: фольга, осиновая вагонка класса «В».10.Полог в парной-Двухуровневый осиновый, оба яруса цельные.11.Потолок- моечной, предбанника Аркой, обшит вагонка хвойная класс «В», камерной сушки.12.Окна- ОС 0.6х0.6м. деревянные с двойным остеклением, с ставнями. С наружной стороны наличник резной, с внутренней гладкий.13.Дверь входная- Каркасная 1.8х0.8м обитая вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон, с навесным замком. С наружной стороны наличник резной, с внутренней гладкий.14.Дверь межкомнатная-Каркасная 1.8х0.8м обитая вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон, с шпингалетом.15.Дверь в парную-Банная клиновая 1800х700м.16.Крыша-Двускатная, конек 40см.17.Кровля-Оцинкованный профлист.18.Печь-Дровяная, с встроенным оцинкованным баком для воды 50-55 литров.19.Электрика-С кабелем НУМ.20.Сантехника-Поддон с сифоном, с шторкой.21.Блоки- фундамент8 шт.22.Скамейка-В комнате отдыха 2шт.23.Стол-В комнате отдыха 1шт.24.Улучшенная комплектация-Вешалка в предбанник, полка угловая и табуретка в моечное отделение, подголовник в парную, камни для печи.25.Транспортировочная упаковка-Входит в стоимость.26.Доставка-Входит в стоимость.27.Разгрузка-Входит в стоимость.28.Установка на блоки-Входит в стоимость.29.Документация-На поставляемую продукцию выдаются все необходимые документы.