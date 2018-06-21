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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.06.2018
              458 000

              Баня из бруса 6х75

              Телефон
              +74957443410
              Продавец
              Деревянные дома
              0
              Описание товара

              Стандартная комплектация бани из брусаФундамент: Из бруса опорно-столбчатый он состоит из бетонных блоков, стандартным размером 200x200x400 мм, из блоков делается опора, сколько будет опор зависит от размера бани. Возможна замена на свайно-винтовой фундамент (уточняйте по телефонам).Основание: Брус размерами 140х90 мм. Антисептирование обвязки и нижних лаг! Стены и перегородки:  Изготавливаются из профилированного бруса 140х90 мм. Строим в Тёплый уголПол: Двойной, утепленный 100 мм URSA или аналог, доска половая шпунтованная, строганная 27 ммКровля: Мягкая, волнистый ONDULINE. Возможно замена на проф.лист или металлочерепицу, выбор цвета за Вами (уточняйте по телефонам). Металлочерепица - Выгодная Замена! Потолок: Утеплеление 50 мм URSA (или аналог), обшивается евровагонкой.Двери:  Филёнчатые, в парное отделение, дверь специальная – банная. Ройки на все проёмыОкна: Двухрамные, зимниеПарное отделение: Обшивается осиновой вагонкой, имеется прокладка из фольги.Полки: Двухъярусные выполнены из осины.Печь: в стоимость не входит и обговаривается отдельно. (На выбор «Ермак»,  или аналоги)

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