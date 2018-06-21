Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 21.06.2018
              70 000

              Дом из двух бытовок

              Телефон
              +74957443410
              Продавец
              Деревянные дома
              0
              Описание товара

              Дом из двух бытовокПредлагаем новый вид садовых домиков: две бытовки под одной крышей. Преимущества: 1. Дешевизна.2. Быстрота доставки и монтажа (от момента заказа до сдачи проходит 2-3 дня)3. Отсутствие серьезных земляных работ и фундамента (дом устанавливается на блоки).4. Любая планировка.Спецификация:Размер дома: 6 х 4,6 х 2,7 метра.Каркас: брус 100х50 ммКрыша: двухскатная, оцинкованная.Внешняя отделка: вагонка или имитация бруса.Внутренняя отделка: ДВП (оргалит)Окно: деревянное 80х90 см Пол:  доска 25 мм. ЛинолеумУтепление: рулонная минеральная вата 50 мм.Планировка: по Вашему желанию.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store