Дом из двух бытовок

Описание товара

Дом из двух бытовокПредлагаем новый вид садовых домиков: две бытовки под одной крышей. Преимущества: 1. Дешевизна.2. Быстрота доставки и монтажа (от момента заказа до сдачи проходит 2-3 дня)3. Отсутствие серьезных земляных работ и фундамента (дом устанавливается на блоки).4. Любая планировка.Спецификация:Размер дома: 6 х 4,6 х 2,7 метра.Каркас: брус 100х50 ммКрыша: двухскатная, оцинкованная.Внешняя отделка: вагонка или имитация бруса.Внутренняя отделка: ДВП (оргалит)Окно: деревянное 80х90 см Пол: доска 25 мм. ЛинолеумУтепление: рулонная минеральная вата 50 мм.Планировка: по Вашему желанию.