Кукла Клодин Вульф 13 желаний Монстер Хай

Описание товара

Привет, подружка! В Школе Монстров Монстр Хай большой переполох! Ты, наверное, удивлена, что твоя любимая оборотень-волчица Клодин Вульф сегодня одета, как восточная принцесса из сказок «Тысяча и одной ночи»? Так вот, я удивлена не меньше! Но расскажу обо всём по порядку! Моя младшая сестрица, Хоулин Вульф, умудрилась отличиться в первый же учебный день: она нашла волшебную лампу на чердаке Monster High, выпустила из неё джинна и вся школа погрузилась в настоящий хаос!

Дело не в том, что джинн попался злобный, вовсе нет, Джиджи Грант просто прелесть – милая, добрая и искренне хочет всем помочь, но Тринадцать желаний Хоулин наделали немало неприятностей. Казалось бы, что плохого в том, что она сначала загадала стать самой популярной девчонкой в Монстр Хай и всегда получать только пятёрки? А плохого-то на самом деле очень много! Одно дело, когда тебя все любят потому, что ты это заслужила, тогда рядом с тобой настоящие друзья, и совсем другое – когда все вокруг околдованы. Вроде бы тебя обожают, но на самом деле – это только чары! Или вот с пятёрками – их-то можно «пожелать и получить», но знаний тебе это не прибавит. И уж точно за «магические» пятёрки скидку на куклы Monster High ты не получишь! Всё должно быть по-честному! Понимаешь? Умница! А вот Хоулин не понимала и кошмар нарастал… Желания становились всё более странными, словно злой дух нашёптывал ей их на ухо. Мы с девчонками-монстрами пытались объяснить ей, что с желаниями нужно быть очень осторожной, но она не слушала ни свою лучшую подругу Твилу, ни Френки Штейн, ни Дракулауру… Ни даже меня, свою сестру, Клодин Вульф! Тринадцать желаний совсем задурили ей голову.

И вот до чего это довело: я сижу в лампе, потому что Хоулин надоели мои нотации и она пожелала мне исчезнуть! Я, чистокровный оборотень, оказалась взаперти, как джинн! Впрочем, у этого происшествия есть и положительные стороны: мне очень нравится моё платье! Люблю золото, ты же знаешь. Правда, по поводу цвета волос я бы поспорила – чары лампы сделали меня почти блондинкой! Конечно, мне и это к лицу, но всё же немного неожиданно. Ох, как же мне здесь скучно! Выпусти меня отсюда, а? Тебе нужно просто купить куклу Монстр Хай Клодин Вульф! Тринадцать желаний исполнить не обещаю, я ж не джинн, но зато я могу быть тебе самым верным другом! Ой, что это? Ты видела вспышку? Это же мои подружки-монстры! Какие на них платья! Когда выберусь отсюда, обязательно создам коллекцию Тринадцать желаний! Ну, раз девчонки Monster High здесь, то всё закончится благополучно! Держись теперь, сестричка Хоулин, вот выберусь, и ты будешь месяц мыть посуду! Ррррр!