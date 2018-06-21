Кукла Джиджи Грант серия Крик Гиков

Описание товара

Джиджи Грант Крик Гик Grant doll Geek shriek Привет! Зацени мой новый лук! Нет,"лук" ― не в смысле горький овощь с противным запахом, а"look" ― то есть"вид", ну или"образ". Да, Джиджи Грант, девчонка-джинн из Школы Монстров Монстр Хай так долго просидела в лампе, что теперь изо всех сил старается наверстать упущенное как в плане модных шмоток, так и в плане молодёжного сленга. Что такое"сленг"? О, это набор слов и выражений, используемых в какой-либо группе людей и понятных только им. Ну, сама прикинь: если ты станешь говорить с мамой так же, как говоришь с подружками, она же и половины фраз не поймёт. А всё потому, что взрослые разговаривают по-другому! Вот мой папочка-джинн просто дымится, когда слышит от меня слова типа"стайл","фэшн","трэш","инста","лулз"... Ох, можно бесконечно продолжать, но ты всё же не ответила на мой вопрос! Итак, как тебе Джиджи Грант Крик Гик Monster High? Стиль Крик Гик придумала Фрэнки Штейн. Ну, на самом-то деле она ничего нового не открыла, ведь уже была монстряшка, которая всегда одевалась в стиле Крик Гик ― Гулия Йелпс! А Фрэнки просто систематизировала основные принципы этого модного направления ― очки и строгие платья, ― и устроила настоящий флэшмоб! Быть очкариком ― круто! Конечно, многим понравилась эта идея: в серии Крик Гик Монстер Хай ты можешь увидеть таких отпадных персонажей, как Эбби Боминейбл, Хоулин Вульф, Фрэнки Штейн, Гулия Йелпс, Кетти Нуар и, конечно, я ― Джиджи Грант! Думаю, что скоро девочек в стиле Крик Гик станет ещё больше, ведь в магазине низких цен Monster High Россия скидки на Монстр Хай-одежду Крик Гик! Этот стиль теперь жутко популярен в Школе Монстров Монстр Хай, только Клео ДеНил фыркает и говорит, что все мы похожи на училок. Думаю, она потому так бесится, что просто не может подобрать очки в подходящей оправе. Не удивительно, ведь выбор в магазине Monster High Россия просто огромный! И цены низкие. Глаза так и разбегаются ― какие бы очки выбрать, какую бы куклу Крик Гик Monster High заказать недорого? Джиджи Грант, конечно!

У каждой куклы Monster High Крик Гик свой неповторимый стиль и это не могло не повлиять на выбор очков: у Кетти Нуар оправа"кошачий глаз" украшена стразами, Эбби носит очки с ледяными кристаллами, Хоулин Вульф обожает математику и её очки выполнены в виде транспортиров. У Фрэнки Штейн Крик Гик оправа-молнии, а Джиджи Грант смогла купить недорого очки-реснички! А к ним платье, похожее ни листок из тетрадки в клеточку, на котором нарисовано много мелких, но очень забавных картинок: сердечки, скорпиончик, вампирские зубы и тому подобное. Ну, ты наверняка рисуешь что-то подобное в черновике на уроках... В общем, хватит болтать попусту! Срочно жми купить куклу Джиджи Грант Крик Гик недорого! Мы и тебе подберём кошмарно крутые очки!