Электронный секретный дневник Ever After High Все мы любим праздники. Но перед каждым праздником приходится участвовать в занимательном, но ужасно утомительном квесте под названием «Найди и купи идеальный подарок»… Если нужен подарочек для настоящей фанатки Школы Долго и Счастливо, но куклы Эвер Афтер Хай уже некуда ставить, советуем обратить внимание на классную интерактивную игрушку Секретный Дневник Для Девочки Эвер Афтер Хай! Секретный Дневник – игрушка, которая отлично подойдёт для детей от пяти лет. Секретный дневник – это не просто блокноты для очень личных и страшно секретных записей, это ещё и оригинальная игрушка и настоящий сейф, который надёжно сохранит всё, что ему доверят. Ну, и, наконец, это просто очень красиво! Пластиковая «обложка» украшена причудливыми узорами, имитирующими кованые накладки, золотой «лентой», а также большим портретом четырёх учениц Школы Долго и Счастливо: дочки Злой Королевы Рейвен Квин, Меделин Хеттер, дочери Безумного Шляпника, а также Наследницы Белоснежки Эппл Вайт и будущей Спящей Красавицы Браер Бьюти. Кстати, сам интерактивный секретный дневник «говорит» четырьмя разными голосами… Как вы думаете, чьи это голоса? Именно! Несомненно, каждая маленькая поклонница Вселенной Ever After High будет рада услышать голос любимой героини. Кстати, о голосах! Как и прошлая версия интерактивного Секретного Дневника, он реагирует на голос владельца, но на сей раз нет необходимости использовать ключ. Концепция пароля не изменилась: только вам решать, каким он будет! Самое главное, что дневник реагирует на пароль, произнесённый только хозяином – он распознаёт голос и уникальную интонацию, так что за сохранность всех королевских тайн можно не беспокоиться! Главное, не забыть пароль! Впрочем, его всегда можно сбросить и установить новый.

Отсутствие ключика – не единственное принципиальное отличие от предыдущей версии электронного дневника. Вместо двух разделов с двумя различными блокнотами и буклетами Наследников и Отступников внутри Секретного Дневника для Девочки вы найдёте отделение с блокнотом для записей и фломастером, а также маленькое потайное отделение, куда можно прятать украшения, мелкие монетки и записки от лучших подружек. Секретный Дневник для Девочки работает от батареек и изготовлен из безопасного гипоаллергенного пластика. В целом, эта версия электронного дневника Эвер Афтер Хай получилась проще и лаконичнее предыдущей, хотя нельзя сказать, что она выглядит беднее или недостаточно изысканно. Как и всё, что выходит под брендом Ever After High, Секретный Дневник для Девочки смотрится по-королевски роскошно, способен стать замечательным подарком к любому празднику и привести в восторг любую, даже самую капризную, принцессу. Потому что это – не просто игрушка, это личное пространство, маленький сейф, в который никто не сможет проникнуть без ведома хозяйки. Подарить Секретный Дневник для Девочки – это гораздо более оригинальная идея, чем просто купить куклы Ever After High, в этом не может быть никаких сомнений!