Кукла Вайдона Спайдер Я люблю моду Монстр Хай

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Вайдона Спайдер Я люблю моду Не оборачивайся! Сначала пообещай мне, что не станешь вопить:"Паук! Огромный паук!" и убегать. Вот, хорошо. Теперь можешь повернуться и посмотреть на меня. Привет! Я Вайдона Спайдер. Нет, я не дочка Человека-Паука! Если это шутка, то не очень удачная! Моя мама - Арахна. Да, та самая гречанка, которую богиня Афина обратила в паука за непокорность. Знаешь, хоть из-за этого заклятия теперь все мы выглядим странно даже для монстров в Школе Монстров Монстер Хай, мамой я горжусь! У меня, как у настоящего паука, восемь лапок: шесть рук и две ноги. А ещё у меня шесть глаз... Да, на лбу - это тоже глаза! А ты что подумала? Нееет, за рожками - это к Гильде Голдстаг. Я единственный монстр-паук в Школе Монстров Монстр Хай. И, наверное, это единственная школа, где я с такими неповторимыми особенностями смогла бы прижиться. Мои лучшие друзья - это Клодин Вульф и Гулия Йелпс. Гулия, кстати, нарисовала ужасно улётный комикс про супергероев Монстр Хай. Вебарелла, - это вылитая я! Мне было очень приятно, что именно"мой персонаж" этой графической новеллы поймал кошку Катастрофу, Торалей Страйп. А Клодин Вульф - это просто монстр моды! Она всегда в курсе всех самых интересных новинок Monster High. Да, Я Люблю Моду! Вайдона Спайдер ужасная модница хотя, признаться честно, с моим нестандартным телосложением подобрать суперкрутую шмотку очень непросто. Очень редко шьют кофточки с шестью рукавами сразу. Но ничего, монстр всегда выход найдёт - я ведь могу купить Монстер Хай вещички и без всяких рукавов! Или попросить Клодин переделать готовую вещь во что-то более паучье. Кстати, я как раз собиралась пройтись по магазинам. Не составишь компанию? Покажу тебе одно местечко, где можно всё для куклы Монстр Хай заказать недорого. Особенно, если в дневнике одни пятёрки... У меня их, кстати, только за сегодня целых три штуки - по геометрии, домоводству и изобразительному искусству. Эти предметы мои самые любимые в Монстер Хай, а так как у меня шесть рук, я могу заниматься ими одновременно! И вот результат - дневничок, который вполне тянет на скидки в магазине Monster High Россия! Круть монстрическая!

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