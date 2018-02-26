Витрина холодильная кондитерская ВХСв-0.9д Carboma. Холодильная витрина для магазина,кафе,пекарни..

Описание товара

Витрина холодильная ВХСв-0.9д Carboma. Холодильная витрина для магазина,кафе. Холодильная витрина ВХСв-0,9д Carboma имеет размеры 920х650х1280мм, выкладка 860*440мм, комплект 3 стеклянные полки 860х300, 860х330, 860х350 мм, температурный режим +6...+12С, напряжение 220в, потребление электроэнергии в сутки 5.2кВт, тип охлаждения-динамическое, подогрев переднего стекла-нет, наличие запасника-нет, способ оттаивания - естественными теплопритоками, компрессор Danfoss или Aspera, подсветка LED, масса нетто 90кг. Холодильная витрина ВХСв-0,9 Carboma предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях торговли. Корпус выполнен из крашенной стали.

Кондитерская витрина ВХСв-0,9д Carboma идеальна для стильной демонстрации выпечки, тортов, пироженых, пиццы.

Оборудование для столовых,кафе и ресторанов. Холодильное оборудование для магазинов и общепита. Комплексное оснащение оборудованием пищеблоки школ и детских садов.

Отгрузка оборудования для общепита и магазинов со складов: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар,Ставрополь, Волгоград, Симферополь, Ессентуки, Пермь,Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Челябинск.

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