Огнестойкий сейф — VALBERG FRS 75T EL

Описание товара

Предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре. Огнестойкость – ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б.

предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре — огнестойкость – ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б — при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона — в конструкции применен тепловой замок, обеспечивающий огнестойкость в области притвора дверцы сейфа и препятствующий прохождению теплового потока — периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем — ригельная система запирания — оборудованы пластиковыми ножками — предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием) — Инструкция по эксплуатации замка

Внешние размеры: Высота Ширина Глубина 811, мм 485, мм 450, мм Внутренние размеры: 607, мм 346, мм 301, мм Вес, кг: 109 Внутренний объем, л: 64/8 Количество полок: 1 Кассовая ячейка: трейзер 85/343/267 Тип замка: Два ключевых Цвет: Корпус — оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь — оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали Тип покрытия: Порошковое Гарантия: 5 лет Гарантия на замок: 5 лет Производитель, страна: Россия