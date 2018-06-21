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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.06.2018
              14 600

              Огнестойкий сейф — VALBERG FRS 51 CL

              Телефон
              +78442930951
              Продавец
              Титан
              0
              Описание товара

              Предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре

              предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре — огнестойкость – ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б — при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона — в конструкции применен тепловой замок, обеспечивающий огнестойкость в области притвора дверцы сейфа и препятствующий прохождению теплового потока — периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем — ригельная система запирания — оборудованы пластиковыми ножками — предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием) Внешние размеры: Высота Ширина Глубина 515, мм 445, мм 425, мм Внутренние размеры: 407, мм 341, мм 296, мм Вес, кг: 51 Внутренний объем, л: 41 Количество полок: 1 + лоток Кассовая ячейка: — Тип замка: Кодовый механический (без смены кода) + ключевой Цвет: Корпус — оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь — оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали Тип покрытия: Порошковое Гарантия: 5 лет Гарантия на замок: 5 лет Производитель, страна: Россия

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