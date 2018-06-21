Установка видеонаблюдения, комплект 4 камера (аналоговые камеры , 700ТВЛ)

Этот комплект видеонаблюдения идеально подойдет тем,кто хочет скрыть свое присутствие.
Знайте обо всем что происходит- и пусть об этом никто не догадается!
Установите камеру на платяном шкафу и прикройте её предметами декора или коробками,на книжной полке, в цветочном горшке-только пожалуйста не поливайте цветы вмесяцте с камерой!
Любое месяцто не привлекающее взгляд посторонних подойдет для её установки!
Преимущества:
Компактные размеры камеры, позволяющие производить скрытую установку
Хороший уровень четкости изображения (700ТВЛ)
Компенсация засветки объектива – как точечной, так и фоновой
Возможность съемки при слабом освещении (0,01 Люкс)
Возможность хранения записи
Осуществление записи в режимах: непрерывном, тревожном, по расписанию
Подключение мониторов и телевизоров через разъем VGA,HDMI
Быстрое подключение и начало использования комплекта
Удаленное управление через сеть или Интернет – в том числе с помощью мобильных телефонов и планшетов
Удлинение проводов передачи данных до 120 метров
В комплекте:
4 миниатюрных внутренних камеры
Четырехканальный видеорегистратор
Блок питания
Соединительные провода (4*20 м) с готовыми разъемами BNC.
(Жесткий диск пробретается отдельно!)
Широкий диапазон деятельности