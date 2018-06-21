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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.06.2018
              22 800

              Установка видеонаблюдения, комплект 4 камера (аналоговые камеры , 700ТВЛ)

              Телефон
              +73832860082
              Продавец
              Агентство Безопасности Оберег
              0
              Описание товара

              Этот комплект видеонаблюдения идеально подойдет тем,кто хочет скрыть свое присутствие.

              Знайте обо всем что происходит- и пусть об этом никто не догадается!

              Установите камеру на платяном шкафу и прикройте её предметами декора или коробками,на книжной полке, в цветочном горшке-только пожалуйста не  поливайте цветы вмесяцте с камерой!

              Любое месяцто не привлекающее взгляд посторонних подойдет для её установки! 

              Преимущества:

              Компактные размеры камеры, позволяющие производить скрытую установку

              Хороший уровень четкости изображения (700ТВЛ)

              Компенсация засветки объектива – как точечной, так и фоновой

              Возможность съемки при слабом освещении (0,01 Люкс)

              Возможность хранения записи 

              Осуществление записи в режимах: непрерывном, тревожном, по расписанию

              Подключение мониторов и телевизоров через разъем VGA,HDMI

              Быстрое подключение и начало использования комплекта

              Удаленное управление через сеть или Интернет – в том числе с помощью мобильных телефонов и планшетов

                                                                 

              Удлинение проводов передачи данных до 120 метров

              В комплекте:

              4 миниатюрных внутренних камеры

              Четырехканальный видеорегистратор

              Блок питания

              Соединительные провода (4*20 м) с готовыми разъемами BNC.

                        (Жесткий диск пробретается отдельно!)

              Широкий диапазон деятельности

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