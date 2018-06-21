Установка видеонаблюдения, комплект 4 камера (аналоговые камеры , 700ТВЛ)

Описание товара

Этот комплект видеонаблюдения идеально подойдет тем,кто хочет скрыть свое присутствие.

Знайте обо всем что происходит- и пусть об этом никто не догадается!

Установите камеру на платяном шкафу и прикройте её предметами декора или коробками,на книжной полке, в цветочном горшке-только пожалуйста не поливайте цветы вмесяцте с камерой!

Любое месяцто не привлекающее взгляд посторонних подойдет для её установки!

Преимущества:

Компактные размеры камеры, позволяющие производить скрытую установку

Хороший уровень четкости изображения (700ТВЛ)

Компенсация засветки объектива – как точечной, так и фоновой

Возможность съемки при слабом освещении (0,01 Люкс)

Возможность хранения записи

Осуществление записи в режимах: непрерывном, тревожном, по расписанию

Подключение мониторов и телевизоров через разъем VGA,HDMI

Быстрое подключение и начало использования комплекта

Удаленное управление через сеть или Интернет – в том числе с помощью мобильных телефонов и планшетов

Удлинение проводов передачи данных до 120 метров

В комплекте:

4 миниатюрных внутренних камеры

Четырехканальный видеорегистратор

Блок питания

Соединительные провода (4*20 м) с готовыми разъемами BNC.

(Жесткий диск пробретается отдельно!)

Широкий диапазон деятельности